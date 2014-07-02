Manguitos de acoplamiento

Kärcher Pieza de conexión en Y

Pieza de conexión en Y

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Kärcher Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor

Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor

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Kärcher Manguito de conexión de las herramientas eléctricas, conexión de clip

Manguito de conexión de las herramientas eléctricas, conexión de clip

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Kärcher Adaptador para conexión de herramientas eléctricas con rosca

Adaptador para conexión de herramientas eléctricas con rosca

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Kärcher Piezas de ampliación (Tubo -> Herramienta)

Piezas de ampliación (Tubo -> Herramienta)

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Kärcher Manguitos reductores

Manguitos reductores

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Kärcher Kit de adaptadores reducción/ampliación

Kit de adaptadores reducción/ampliación

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Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

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