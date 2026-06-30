Paño para aplicar con la limpiadora de vapor

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 160 x 140 x 10
Equipos compatibles
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Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

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