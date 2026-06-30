Pistola Cpl Hd585 REPOSIÇÃO

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Peso (con embalaje) (kg) 0,8
Equipos compatibles
Información sobre la tienda en línea

Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

Social Media
SSL Secured
© 2026 Kärcher Ecuador S.A.