Gracias al indicador claramente legible del nivel de presión y del modo de detergente, sean cuales sean las condiciones climáticas, la pistola de alta presión G 120 Q de Kärcher ofrece una monitorización claramente mejorada durante la limpieza. Girando la lanza pulverizadora Vario Power es posible ajustar los niveles de presión SOFT, MEDIUM y HARD y el modo de detergente. La pistola equipada con conexión Quick Connect es adecuada para las limpiadoras de alta presión Power Control y Full Control de Kärcher de la gama K 3.