La pistola de alta presión que permite una monitorización mejorada durante la limpieza. Equipada con un display LED, para la indicación del nivel de presión y del modo de detergente, y con una conexión Quick Connect. Girando la lanza pulverizadora Vario Power es posible ajustar los niveles de presión SOFT, MEDIUM y HARD o el modo de detergente. Display LED claramente legible independientemente de las condiciones climáticas. Las pistola es apta para todas las limpiadoras de alta presión Power Control y Full Control de Kärcher de las gamas K 4 a K 5.