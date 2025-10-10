Pistola G 145 Q
Pistola de alta presión con display LED para la indicación de los distintos niveles de presión y del modo de detergente. Con Quick Connect. Para limpiadoras de alta presión Power Control y Full Control de Kärcher de las gamas K 4 a K 5.
La pistola de alta presión que permite una monitorización mejorada durante la limpieza. Equipada con un display LED, para la indicación del nivel de presión y del modo de detergente, y con una conexión Quick Connect. Girando la lanza pulverizadora Vario Power es posible ajustar los niveles de presión SOFT, MEDIUM y HARD o el modo de detergente. Display LED claramente legible independientemente de las condiciones climáticas. Las pistola es apta para todas las limpiadoras de alta presión Power Control y Full Control de Kärcher de las gamas K 4 a K 5.
Características y ventajas
Pistola de repuesto para limpiadoras de alta presión Power Control y Full Control de Kärcher de las gamas K 4 a K 5
- Para un cambio sencillo de la pistola.
Display led de fácil lectura para mostrar los niveles de presión y el modo de limpieza
- Para una selección fácil del nivel de presión adecuado para el objeto de limpieza seleccionado.
Conexión Quick Connect
- Sistema de conexión rápida para una conexión sencilla de la pistola y la manguera de alta presión.
Conexión de bayoneta
- Posibilita la conexión de todos los accesorios de Kärcher.
Aplicación de detergente a baja presión
- Aplicación cómoda del detergente.
Seguro para niños
- Bloquea el gatillo de la pistola.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|552 x 43 x 223