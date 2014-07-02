Pistolas

Kärcher Pistolas

Pistolas

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Kärcher Pistola de alta presión Easy Press con disminución de la fuerza de retención (patente de Kärcher)

Pistola de alta presión Easy Press con disminución de la fuerza de retención (patente de Kärcher)

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Kärcher Servocontrol

Servocontrol

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Contacto

Av. Francisco de Orellana, Centro Comercial "La Gran Manzana"

Whatsapp: +593 46022235

servicioalcliente.ecuador@karcher.com

 

 

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