Universal floor cloth set EasyFix
Los paños para suelos universales de fibra fina de alta calidad son ideales para eliminar la suciedad persistente con la limpiadora de vapor. Gracias al sistema de cierre de autofijación, no se produce un contacto con la suciedad durante el cambio de paño.
El kit de paños para suelos EasyFix contiene 2 paños muy absorbentes y resistentes, fabricados con microfibra de gran calidad, para las boquillas para suelos EasyFix. El tejido con una estructura en bucles especial garantiza una recogida de suciedad excelente. La alta permeabilidad al vapor permite unos resultados de limpieza excelentes e higiénicos: incluso las esquinas y los bordes quedan impecables en cuestión de segundos. Gracias al sistema de cierre de autofijación, los paños para suelos pueden fijarse fácil y rápidamente a la boquilla para suelos de la limpiadora de vapor: solo hay que presionarlos sobre la boquilla para suelos EasyFix y listo. Durante el trabajo, el paño permanece bien colocado y no puede deslizarse. Después de la limpieza es posible retirar el paño usado de la boquilla para suelos EasyFix sin entrar en contacto con la suciedad: basta con pisar la lengüeta de pie fijada al paño y tirar de la boquilla para suelos hacia arriba.
Características y ventajas
Microfibra de alta calidadLa estructura en bucles especial del paño asegura una recogida óptima de la suciedad y resultados de limpieza en profundidad en todo tipo de superficies duras selladas. Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Cómodo sistema de velcroInstalación rápida del paño para suelos en la boquilla para suelos: basta con ejercer presión. El paño para suelos no se desliza durante la limpieza.
Paño para suelos con solapa de pieSin contacto con la suciedad durante el cambio de paño: solo hay que pisar la solapa de pie y retirar la boquilla para suelos hacia arriba. El campo de aplicación (por ejemplo, separación entre cocina y baño) puede anotarse en un campo de la lengüeta de pie.
El paño para suelos sobresale por todos los lados de la boquilla para suelos
- Para una limpieza sin esfuerzo de esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|345 x 115 x 10
Campos de aplicación
- Suelos duros sellados
- Suelos duros
- Paredes alicatadas