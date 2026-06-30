El kit de paños para suelos EasyFix contiene 2 paños muy absorbentes y resistentes, fabricados con microfibra de gran calidad, para las boquillas para suelos EasyFix. El tejido con una estructura en bucles especial garantiza una recogida de suciedad excelente. La alta permeabilidad al vapor permite unos resultados de limpieza excelentes e higiénicos: incluso las esquinas y los bordes quedan impecables en cuestión de segundos. Gracias al sistema de cierre de autofijación, los paños para suelos pueden fijarse fácil y rápidamente a la boquilla para suelos de la limpiadora de vapor: solo hay que presionarlos sobre la boquilla para suelos EasyFix y listo. Durante el trabajo, el paño permanece bien colocado y no puede deslizarse. Después de la limpieza es posible retirar el paño usado de la boquilla para suelos EasyFix sin entrar en contacto con la suciedad: basta con pisar la lengüeta de pie fijada al paño y tirar de la boquilla para suelos hacia arriba.