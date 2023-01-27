KÄRCHER LISAGARANTII

Registreerige enda Kärcher OÜ-lt ostetud seade ning selle garantiid pikendatakse 5 aastani.

 

 

* Lisagarantii kehtib ainult Kärcheri esinduskaupluses ostetud masinatele.

* Lisagarantii kehtib alates 01.02.2024 kuni 29.02.2024 ostetud masinatele.

* Lisagarantii aluseks on ostu registreerimine Kärcheri esinduskaupluses peale ostu sooritamist.

* Lisagarantii tingimused on vastavuses Kärcher OÜ garantiitingimustega. Tutvu garantiitingimustega siin.

* Lisagarantii kehtib ainult eraisikule (tarbijale). Juriidilistele isikutele lisagarantii ei rakendu.

* Lisagarantii kehtib ainult Kärcher Home & Garden masinatele.

* Lisagarantii tõendamiseks tuleb garantiijuhtumi korral esitada e-postile saadetud registreerimise kinnitus koos ostudokumendiga.

Lisagarantii eelduseks on ostu registreerimine. Palun trükkige välja garantii pikendamise kinnitus, mis saadetakse registreerimisel Teie e-mailile. Garantiijuhtumi korral tuleb esitada ostudokument koos registreerimisel saadud kinnitusega.

*Tingimused uuendatud 01.02.2024

 

* Pikendatava garantiiga Kärcher pumbale lisagarantii täiendavalt ei rakendu. Registreerimisvormi Kärcher pumpade garantii pikendamiseks leiate siit.

 

Garantii pikendamiseks täitke allolev vorm.

Anname Kärcher esinduskauplusest ostetud Kärcher Home & Garden masinatele 5 aastat garantiid.

Seerianumber on toodud seadme firmasildil.

Väli on kohustuslik