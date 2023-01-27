KÄRCHER LISAGARANTII
Registreerige enda Kärcher OÜ-lt ostetud seade ning selle garantiid pikendatakse 5 aastani.
* Lisagarantii kehtib ainult Kärcheri esinduskaupluses ostetud masinatele.
* Lisagarantii kehtib alates 01.02.2024 kuni 29.02.2024 ostetud masinatele.
* Lisagarantii aluseks on ostu registreerimine Kärcheri esinduskaupluses peale ostu sooritamist.
* Lisagarantii tingimused on vastavuses Kärcher OÜ garantiitingimustega. Tutvu garantiitingimustega siin.
* Lisagarantii kehtib ainult eraisikule (tarbijale). Juriidilistele isikutele lisagarantii ei rakendu.
* Lisagarantii kehtib ainult Kärcher Home & Garden masinatele.
* Lisagarantii tõendamiseks tuleb garantiijuhtumi korral esitada e-postile saadetud registreerimise kinnitus koos ostudokumendiga.
Lisagarantii eelduseks on ostu registreerimine. Palun trükkige välja garantii pikendamise kinnitus, mis saadetakse registreerimisel Teie e-mailile. Garantiijuhtumi korral tuleb esitada ostudokument koos registreerimisel saadud kinnitusega.
*Tingimused uuendatud 01.02.2024
* Pikendatava garantiiga Kärcher pumbale lisagarantii täiendavalt ei rakendu. Registreerimisvormi Kärcher pumpade garantii pikendamiseks leiate siit.