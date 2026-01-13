Akutoitel oksalõikur TLO 18-32 (Ilma aku ja laadijata)

Lõikab oksi vaid nupuvajutusega: kõrgekvaliteetse vaheliti liikuva teraga akutoitel oksalõikur võimaldab vaevata ja jõudu kasutamata lõigata kuni 3 cm jämedusi oksi.

Kuni 3 cm jämeduste okste lõikamisel ei ole Kärcheri akutoitel oksalõikurile vastast. Tänu oma kõrgekvaliteetsele vaheliti liikuvale terale saate oksi lõigata jõudu kasutamata – hoolimata sellest, kui keeruline nendeni ulatuda on. Puu külge kinni jäänud oksi saab hõlpsasti eemaldada konksu abil. Okste lõikamine ei ole kunagi nii lihtne olnud.

Omadused ja tulu
Seadet saab kasutada Kärcheri mistahes 18 V akuga Battery Power.
Lõikab eriti täpselt ja lõikamiseks ei ole vaja kasutada jõudu.
Isegi kõrgemal asuvate oksteni ulatumine ei ole probleem.
Konks okste tõmbamiseks
  • Tänu seadme küljes olevale konksule saate alla tõmmata ka puu külge kinni jäänud oksad.
Ohutusfunktsioon lahti lukustamiseks
  • Ennetab oksalõikuri tahtmatut käivitamist.
Kummist käepide
  • Maksimaalse mugavuse tagamiseks isegi pikkade tööintervallide ajal.
Teflonkattega terastera
  • Kõrgekvaliteetne terastera tagab seadme pika kasutusea.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Aku platvorm 18 V akuplatvorm
Veosild Harjadega mootor
Kogupikkus (cm) 91
Lõikejõud, kuiv puit (cm) 2,8
Lõikejõud, värske puit (cm) 3
Lõikejõud (Nm) 250
Müratase (dB(A)) 80
Tera materjal Teflonkattega teras
Tera paksus (mm) 4,8
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 18
Jõudlus ühe laadimiskorraga* (Cuts) max. 375 (2,5 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 2,4
Kaal, sh pakend (kg) 3,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 911 x 96 x 209

*okste Ø: 3 cm

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti

Seadmed

  • Käepide: jäik, üksik
  • Lõiketera tüüp: Vaheliti liikuv tera
  • Oksakonks
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Kõrgemal asuvad oksad
  • Puuharud
Lisatarvikud
