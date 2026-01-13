Kuni 3 cm jämeduste okste lõikamisel ei ole Kärcheri akutoitel oksalõikurile vastast. Tänu oma kõrgekvaliteetsele vaheliti liikuvale terale saate oksi lõigata jõudu kasutamata – hoolimata sellest, kui keeruline nendeni ulatuda on. Puu külge kinni jäänud oksi saab hõlpsasti eemaldada konksu abil. Okste lõikamine ei ole kunagi nii lihtne olnud.