Akutoitel oksalõikur TLO 18-32 (Ilma aku ja laadijata)
Lõikab oksi vaid nupuvajutusega: kõrgekvaliteetse vaheliti liikuva teraga akutoitel oksalõikur võimaldab vaevata ja jõudu kasutamata lõigata kuni 3 cm jämedusi oksi.
Kuni 3 cm jämeduste okste lõikamisel ei ole Kärcheri akutoitel oksalõikurile vastast. Tänu oma kõrgekvaliteetsele vaheliti liikuvale terale saate oksi lõigata jõudu kasutamata – hoolimata sellest, kui keeruline nendeni ulatuda on. Puu külge kinni jäänud oksi saab hõlpsasti eemaldada konksu abil. Okste lõikamine ei ole kunagi nii lihtne olnud.
Omadused ja tulu
18 V Kärcheri akutoiteplokkSeadet saab kasutada Kärcheri mistahes 18 V akuga Battery Power.
Vaheliti liikuv teraLõikab eriti täpselt ja lõikamiseks ei ole vaja kasutada jõudu.
Suur ulatusIsegi kõrgemal asuvate oksteni ulatumine ei ole probleem.
Konks okste tõmbamiseks
- Tänu seadme küljes olevale konksule saate alla tõmmata ka puu külge kinni jäänud oksad.
Ohutusfunktsioon lahti lukustamiseks
- Ennetab oksalõikuri tahtmatut käivitamist.
Kummist käepide
- Maksimaalse mugavuse tagamiseks isegi pikkade tööintervallide ajal.
Teflonkattega terastera
- Kõrgekvaliteetne terastera tagab seadme pika kasutusea.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Veosild
|Harjadega mootor
|Kogupikkus (cm)
|91
|Lõikejõud, kuiv puit (cm)
|2,8
|Lõikejõud, värske puit (cm)
|3
|Lõikejõud (Nm)
|250
|Müratase (dB(A))
|80
|Tera materjal
|Teflonkattega teras
|Tera paksus (mm)
|4,8
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (Cuts)
|max. 375 (2,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|911 x 96 x 209
*okste Ø: 3 cm
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
Seadmed
- Käepide: jäik, üksik
- Lõiketera tüüp: Vaheliti liikuv tera
- Oksakonks
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kõrgemal asuvad oksad
- Puuharud
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.