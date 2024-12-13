Päris hele valgus.

Tutvuge meie võimsa LED-töövalgustiga, mis on nüüd osa 18 V Kärcher Battery Power taaslaetava aku platvormist. Tänu kahele liigendile saab valgusti pead paindlikult suunata soovitud suunas ning see pakub muljetavaldavat valgust kuni 280 luumenit kahel erineval tasemel. Kuid see pole veel kõik! Sellel akulambil on ka integreeritud akupanga funktsioon, millega ei saa laadida ainult nutitelefoni vaid ka paljusid teisi seadmeid. Valige ülim valgustuslahendus, mis ei vea teid alt isegi pimedas. 18/25 Battery Power akuga on tööaeg kuni 9 tundi. Suure 18/50 Battery Power akuga on tööaeg isegi kaks korda pikem.