Akulamp
Toob valgust pimedusse: taaslaetav akulamp tagab parema valgustuse seal, kus töötamiseks või vaba aja tegevusteks on rohkem valgust vaja. Tänu integreeritud akupanga funktsioonile saate laadida elektroonilisi seadmeid nagu nutitelefone või tahvelarvuteid. Paindlikum kui taskulamp ja liikuvam kui kaabliga prožektor: MFL 2-18 taaslaetav akulamp.
Akutoitel multifunktsionaalne lamp
Toob valgust pimedasse: Laetav akulamp tagab parema valgustuse kõikjal, kus pimedas töötades või vaba aja veetmise ajal on vaja rohkem valgust. Tänu integreeritud toitepanga funktsioonile saate laadida elektroonikaseadmeid, nagu nutitelefonid või tahvelarvutid. Paindlikum kui ükski taskulamp, mobiilsem kui kaabliga prožektor: laetav akulamp MFL 2-18.
Päris hele valgus.
Tutvuge meie võimsa LED-töövalgustiga, mis on nüüd osa 18 V Kärcher Battery Power taaslaetava aku platvormist. Tänu kahele liigendile saab valgusti pead paindlikult suunata soovitud suunas ning see pakub muljetavaldavat valgust kuni 280 luumenit kahel erineval tasemel. Kuid see pole veel kõik! Sellel akulambil on ka integreeritud akupanga funktsioon, millega ei saa laadida ainult nutitelefoni vaid ka paljusid teisi seadmeid. Valige ülim valgustuslahendus, mis ei vea teid alt isegi pimedas. 18/25 Battery Power akuga on tööaeg kuni 9 tundi. Suure 18/50 Battery Power akuga on tööaeg isegi kaks korda pikem.
Akulambi omadused
Kaks heleduse taset
Kahe heleduse taseme abil saab valgustust reguleerida vastavalt kasutusolukorrale – olenevalt sellest, kas on vaja maksimaalset valgust (280 luumenit) või pehmemat, hämaramat valgust (80 luumenit).
Painduvad ühendused
Kaks paindlikku ühendust võimaldavad akuvalgustit suunata soovitud suunas, tagades optimaalse valgustuse olenemata lambi asendist.
Akupanga funktsioon
Sisseehitatud akupanga funktsioon võimaldab liikvel olles laadida elektroonikaseadmeid, näiteks nutitelefone või tahvelarvuteid.
Kandesang
Mugav kandesang teeb lambi kaasaskandmise lihtsaks.
18 V Kärcher vahetatav aku
18 V Kärcheri vahetatav aku tagab pika tööaja ja piiramatu paindlikkuse.
Rakendused
Valgustage
Pimedate alade valgustamiseks töökojas, keldris või pööningul töötamisel.
Vabaaja tegevused
Vaba aja veetmisel, näiteks telkides või terrassil.
Laadimine
Elektroonikaseadmete laadimiseks liikvel olles.