Akulamp

Toob valgust pimedusse: taaslaetav akulamp tagab parema valgustuse seal, kus töötamiseks või vaba aja tegevusteks on rohkem valgust vaja. Tänu integreeritud akupanga funktsioonile saate laadida elektroonilisi seadmeid nagu nutitelefone või tahvelarvuteid. Paindlikum kui taskulamp ja liikuvam kui kaabliga prožektor: MFL 2-18 taaslaetav akulamp.

Akutoitel multifunktsionaalne lamp

Toob valgust pimedasse: Laetav akulamp tagab parema valgustuse kõikjal, kus pimedas töötades või vaba aja veetmise ajal on vaja rohkem valgust. Tänu integreeritud toitepanga funktsioonile saate laadida elektroonikaseadmeid, nagu nutitelefonid või tahvelarvutid. Paindlikum kui ükski taskulamp, mobiilsem kui kaabliga prožektor: laetav akulamp MFL 2-18.

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Kärcher
Kärcher Battery Lamp

Päris hele valgus.

Tutvuge meie võimsa LED-töövalgustiga, mis on nüüd osa 18 V Kärcher Battery Power taaslaetava aku platvormist. Tänu kahele liigendile saab valgusti pead paindlikult suunata soovitud suunas ning see pakub muljetavaldavat valgust kuni 280 luumenit kahel erineval tasemel. Kuid see pole veel kõik! Sellel akulambil on ka integreeritud akupanga funktsioon, millega ei saa laadida ainult nutitelefoni vaid ka paljusid teisi seadmeid. Valige ülim valgustuslahendus, mis ei vea teid alt isegi pimedas. 18/25 Battery Power akuga on tööaeg kuni 9 tundi. Suure 18/50 Battery Power akuga on tööaeg isegi kaks korda pikem.

Akulambi omadused

Kärcher Battery Lamp Brightness Levels

Kaks heleduse taset

Kahe heleduse taseme abil saab valgustust reguleerida vastavalt kasutusolukorrale – olenevalt sellest, kas on vaja maksimaalset valgust (280 luumenit) või pehmemat, hämaramat valgust (80 luumenit).

Kärcher Battery Lamp Flexibility

Painduvad ühendused

Kaks paindlikku ühendust võimaldavad akuvalgustit suunata soovitud suunas, tagades optimaalse valgustuse olenemata lambi asendist.

Kärcher Battery Lamp Power Bank Function

Akupanga funktsioon

Sisseehitatud akupanga funktsioon võimaldab liikvel olles laadida elektroonikaseadmeid, näiteks nutitelefone või tahvelarvuteid.

Kärcher Battery Lamp Carrying Handle

Kandesang

Mugav kandesang teeb lambi kaasaskandmise lihtsaks.

Kärcher battery lamp with interchangeable battery

18 V Kärcher vahetatav aku

18 V Kärcheri vahetatav aku tagab pika tööaja ja piiramatu paindlikkuse.

Rakendused

Kärcher battery lamp for illumination

Valgustage

Pimedate alade valgustamiseks töökojas, keldris või pööningul töötamisel.

Kärcher battery lamp for camping

Vabaaja tegevused

Vaba aja veetmisel, näiteks telkides või terrassil.

Power bank function of the Kärcher battery lamp

Laadimine

Elektroonikaseadmete laadimiseks liikvel olles.

18 V Battery Power

Siit leiate kõik 18 V Kärcher Battery Power akusüsteemi seadmed.
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