Akutoitel hekilõikur HGE 18-45 (Ilma aku ja laadijata)

Kerge seade lihtsaks ja vaevata tööks: juhtmeta hekilõikur HGE 18-45 Battery, millel on teemantteritatud tera täpsete lõiketulemuste saavutamiseks.

Kärcheri teemantteritatud teraga hekilõikuriga HGE 18-45 saate täpselt pügada ja kujundada hekke ja põõsaid. See kerge ja juhtmeta seade saab minimaalse vaevaga hakkama ka väljakutseid pakkuvate aiatöödega, tagades alati viimistletud tulemused. Ohutuse suurendamiseks saab lõikurit käivitada vaid seda kahe käega hoides, mistõttu on välistatud selle tahtmatu käivitamine. Tänu oma kergele kaalule ei väsita lõikur kasutaja käsi ja õlgu, võimaldades teil aiatööd mugavalt lõpule viia. Mudel HGE 18-45 ühildub Kärcheri 18 V 2,5 Ah või 5,0 Ah akudega, mida saab kasutada kõikides Kärcheri 18 V juhtmevabades seadmetes. Töö ajal kuvatakse mugavale LCD-ekraanile aku allesjäänud tööaeg.

Omadused ja tulu
Akutoitel hekilõikur HGE 18-45 (Ilma aku ja laadijata): Kerge
Kerge
Õlad ja käed ei väsi ka pikemate tööperioodide jooksul.
Akutoitel hekilõikur HGE 18-45 (Ilma aku ja laadijata): Teemantteritatud tera
Teemantteritatud tera
Tera tagab täpse lõiketulemuse.
Akutoitel hekilõikur HGE 18-45 (Ilma aku ja laadijata): Ergonoomiline käepideme disain
Ergonoomiline käepideme disain
Seadme meeldivaks ja turvaliseks hoidmiseks ka pikemate tööintervallide jooksul.
Kahe käega kasutamine tagab ohutuse
  • Hekilõikuri tahtmatu käivitamise vältimiseks.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
  • Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
  • Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
  • Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Aku platvorm 18 V akuplatvorm
Lõike pikkus (cm) 45
Hammaste asetus (mm) 18
Kiiruse reguleerimine ei
Tera kiirus (cuts/min) 2700
Lõiketera tüüp Stantsitud, teemantteritatud
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 18
Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m) max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 2,7
Kaal, sh pakend (kg) 3,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 895 x 243 x 171

*Heki kõrgus: 1 m, pügamine ühelt küljelt

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
  • Tera kaitse
Akutoitel hekilõikur HGE 18-45 (Ilma aku ja laadijata)
Akutoitel hekilõikur HGE 18-45 (Ilma aku ja laadijata)
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Hekid, põõsad
  • Põõsad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.