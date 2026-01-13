Kärcheri teemantteritatud teraga hekilõikuriga HGE 18-45 saate täpselt pügada ja kujundada hekke ja põõsaid. See kerge ja juhtmeta seade saab minimaalse vaevaga hakkama ka väljakutseid pakkuvate aiatöödega, tagades alati viimistletud tulemused. Ohutuse suurendamiseks saab lõikurit käivitada vaid seda kahe käega hoides, mistõttu on välistatud selle tahtmatu käivitamine. Tänu oma kergele kaalule ei väsita lõikur kasutaja käsi ja õlgu, võimaldades teil aiatööd mugavalt lõpule viia. Mudel HGE 18-45 ühildub Kärcheri 18 V 2,5 Ah või 5,0 Ah akudega, mida saab kasutada kõikides Kärcheri 18 V juhtmevabades seadmetes. Töö ajal kuvatakse mugavale LCD-ekraanile aku allesjäänud tööaeg.