Akutoitel hekilõikur HGE 18-45 (Ilma aku ja laadijata)
Kerge seade lihtsaks ja vaevata tööks: juhtmeta hekilõikur HGE 18-45 Battery, millel on teemantteritatud tera täpsete lõiketulemuste saavutamiseks.
Kärcheri teemantteritatud teraga hekilõikuriga HGE 18-45 saate täpselt pügada ja kujundada hekke ja põõsaid. See kerge ja juhtmeta seade saab minimaalse vaevaga hakkama ka väljakutseid pakkuvate aiatöödega, tagades alati viimistletud tulemused. Ohutuse suurendamiseks saab lõikurit käivitada vaid seda kahe käega hoides, mistõttu on välistatud selle tahtmatu käivitamine. Tänu oma kergele kaalule ei väsita lõikur kasutaja käsi ja õlgu, võimaldades teil aiatööd mugavalt lõpule viia. Mudel HGE 18-45 ühildub Kärcheri 18 V 2,5 Ah või 5,0 Ah akudega, mida saab kasutada kõikides Kärcheri 18 V juhtmevabades seadmetes. Töö ajal kuvatakse mugavale LCD-ekraanile aku allesjäänud tööaeg.
Omadused ja tulu
KergeÕlad ja käed ei väsi ka pikemate tööperioodide jooksul.
Teemantteritatud teraTera tagab täpse lõiketulemuse.
Ergonoomiline käepideme disainSeadme meeldivaks ja turvaliseks hoidmiseks ka pikemate tööintervallide jooksul.
Kahe käega kasutamine tagab ohutuse
- Hekilõikuri tahtmatu käivitamise vältimiseks.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Lõike pikkus (cm)
|45
|Hammaste asetus (mm)
|18
|Kiiruse reguleerimine
|ei
|Tera kiirus (cuts/min)
|2700
|Lõiketera tüüp
|Stantsitud, teemantteritatud
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|895 x 243 x 171
*Heki kõrgus: 1 m, pügamine ühelt küljelt
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Tera kaitse
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Hekid, põõsad
- Põõsad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.