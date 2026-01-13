180° pöörleva käepideme ja praktilise lõikmete pühkuriga Kärcheri akutoitel hekilõikuriga HGE 18-50 on hekkide pügamine ja muude kujundamistööde teostamine aias lihtne ja ohutu. Lõikuri 50 cm teemantteritatud tera tagab täpse lõpptulemuse, samas kui ummistumisvastane süsteem takistab tera ummistumist. Tänu oma kergele kaalule ja pöörlevale käepidemele on seadet mugav kasutada, kuna see ei koorma kasutaja käsi ega õlgu vertikaalsete lõigete teostamisel. Lõikuril on ka sae funktsioon, et tulla toime ka paksemate okstega, ning sisseehitatud terakaitse, ei lase sellel vastu hoonete nurki minna. Lõikmete pühkimise seade suunab lõikmed hõlpsasti maha, mitte ei lase neil põõsa peale jääda. Kasutaja ohutust silmas pidades saab lõikurit käivitada vaid sellest kahe käega kinni hoides, et vältida selle tahtmatut käivitamist. Seadmes saab kasutada Kärcheri 18 V 2,5 Ah või 5,0 Ah akusid ning sellel on ka LCD-ekraan, kust on näha, kui palju on akul allesjäänud tööaega.