Akutoitel hekilõikur HGE 18-50 (Ilma aku ja laadijata)
Varustatud 180° pöörleva käepideme ja lõikmete praktilise pühkijaga: akutoitel hekilõikur HGE 18-50 Battery muudab töötamise mugavaks, ohutuks ja täpseks.
180° pöörleva käepideme ja praktilise lõikmete pühkuriga Kärcheri akutoitel hekilõikuriga HGE 18-50 on hekkide pügamine ja muude kujundamistööde teostamine aias lihtne ja ohutu. Lõikuri 50 cm teemantteritatud tera tagab täpse lõpptulemuse, samas kui ummistumisvastane süsteem takistab tera ummistumist. Tänu oma kergele kaalule ja pöörlevale käepidemele on seadet mugav kasutada, kuna see ei koorma kasutaja käsi ega õlgu vertikaalsete lõigete teostamisel. Lõikuril on ka sae funktsioon, et tulla toime ka paksemate okstega, ning sisseehitatud terakaitse, ei lase sellel vastu hoonete nurki minna. Lõikmete pühkimise seade suunab lõikmed hõlpsasti maha, mitte ei lase neil põõsa peale jääda. Kasutaja ohutust silmas pidades saab lõikurit käivitada vaid sellest kahe käega kinni hoides, et vältida selle tahtmatut käivitamist. Seadmes saab kasutada Kärcheri 18 V 2,5 Ah või 5,0 Ah akusid ning sellel on ka LCD-ekraan, kust on näha, kui palju on akul allesjäänud tööaega.
Omadused ja tulu
Pööratav tagumine käepideKäepidet saab mitmesse asendisse 180° ulatuses pöörata, et tagada mugav tööasend.
HekilõikurPühib hekilõikmed, mis muidu heki peale kukuksid, mugavalt heki ette maha.
Sae funktsioonEriti praktiline hekkide pügamiseks, kus esineb jämedamaid oksi.
Teemantteritatud tera
- Tera tagab täpse lõiketulemuse.
Ergonoomiline käepideme disain
- Seadme meeldivaks ja turvaliseks hoidmiseks ka pikemate tööintervallide jooksul.
Juhtkaitse
- Kaitseb tera ja ennetab kahjustusi hoonetele ja põrandatele.
- Integreeritud riputusaas seadme praktiliseks hoiustamiseks seinal.
Kahe käega kasutamine tagab ohutuse
- Hekilõikuri tahtmatu käivitamise vältimiseks.
18 V Kärcheri akutoiteplokk
- Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 18 V Kärcheri akutoiteplokiga seadmetes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Lõike pikkus (cm)
|50
|Hammaste asetus (mm)
|22
|Kiiruse reguleerimine
|ei
|Tera kiirus (cuts/min)
|2700
|Lõiketera tüüp
|Stantsitud, teemantteritatud
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m)
|max. 325 (2,5 Ah) / max. 650 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 40 (2,5 Ah) / max. 80 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|970 x 213 x 188
*Heki kõrgus: 1 m, pügamine ühelt küljelt
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Tera kaitse
- Hekilõikur
Seadmed
- Käepide: pööratav
- Sae funktsioon
- Juhtkaitse
- Riputusaas hoiustamiseks
Kasutusvaldkonnad
- Hekid, põõsad
- Põõsad
