Võimas seade täpsete lõigete tegemiseks: Kärcheri akutoitel 36 V hekilõikur HGE 36-60. Tänu kiiruse kahetasandilisele reguleerimisele saab kasutaja sõltuvalt konkreetsest tööst valida maksimaalse kiiruse või maksimaalse võimsuse vahel. Seadme saefunktsioon võimaldab hõlpsasti lõigata ka jämedamaid oksi. Eraldi märkimist väärib ka käepide, mida saab astmete kaupa pöörata kuni 180°, mis ennetab kasutaja käte ja õlgade väsimist. Muud praktilised omadused: lõikmete pühkimise seade, mis suunab hekilõikmed otse maha, mitte ei lase neil heki peale jääda. Laserlõigatud ja teemantteritatud tera võimaldab alati teha täpseid lõikeid. Tera täiendav kaitse ennetab kahjustuste tekkimist hoonetele, põrandatele ja ka terale endale. Tera sisse integreeritud riputusaas võimaldab seadete ka ruumisäästlikult hoiustada. Hekilõikuril on ka blokeerumisvastane süsteem, mis võimaldab töötada katkestusteta.