Akutoitel hekilõikur HGE 36-60 (Ilma aku ja laadijata)
180° pöörleva käepideme, lõikmete pühkija ja kahetasandilise kiiruse reguleerimise võimalusega: võimas akutoitel hekilõikur HGE 36-60 Battery.
Võimas seade täpsete lõigete tegemiseks: Kärcheri akutoitel 36 V hekilõikur HGE 36-60. Tänu kiiruse kahetasandilisele reguleerimisele saab kasutaja sõltuvalt konkreetsest tööst valida maksimaalse kiiruse või maksimaalse võimsuse vahel. Seadme saefunktsioon võimaldab hõlpsasti lõigata ka jämedamaid oksi. Eraldi märkimist väärib ka käepide, mida saab astmete kaupa pöörata kuni 180°, mis ennetab kasutaja käte ja õlgade väsimist. Muud praktilised omadused: lõikmete pühkimise seade, mis suunab hekilõikmed otse maha, mitte ei lase neil heki peale jääda. Laserlõigatud ja teemantteritatud tera võimaldab alati teha täpseid lõikeid. Tera täiendav kaitse ennetab kahjustuste tekkimist hoonetele, põrandatele ja ka terale endale. Tera sisse integreeritud riputusaas võimaldab seadete ka ruumisäästlikult hoiustada. Hekilõikuril on ka blokeerumisvastane süsteem, mis võimaldab töötada katkestusteta.
Omadused ja tulu
Kaheastmeline kiirusekontrollSõltuval kasutusvaldkonnast saab kasutaja valida maksimaalse kiiruse või maksimaalse võimsuse vahel. 1. tase: suur kiirus. Ideaalne kontuuride täpseks kujundamiseks. 2. tase: suur võimsus. Ideaalne jämedamate okste lõikamiseks ja tihedate hekkide pügamiseks.
Pööratav tagumine käepideKäepidet saab mitmesse asendisse 180° ulatuses pöörata, et tagada mugav tööasend.
HekilõikurPühib hekilõikmed, mis muidu heki peale kukuksid, mugavalt heki ette maha.
Sae funktsioon
- Eriti praktiline hekkide pügamiseks, kus esineb jämedamaid oksi.
Laserlõigatud ja teemantteritatud tera
- Tera tagab täpse lõiketulemuse.
Ergonoomiline käepideme disain
- Seadme meeldivaks ja turvaliseks hoidmiseks ka pikemate tööintervallide jooksul.
Juhtkaitse
- Kaitseb tera ja ennetab kahjustusi hoonetele ja põrandatele.
- Integreeritud riputusaas seadme praktiliseks hoiustamiseks seinal.
Kahe käega kasutamine tagab ohutuse
- Hekilõikuri tahtmatu käivitamise vältimiseks.
36 V Battery Power akuplatvorm
- Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada kõigis Kärcheri 36 V Battery Power platvormi seadmetes
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Lõike pikkus (cm)
|60
|Hammaste asetus (mm)
|26
|Kiiruse reguleerimine
|jah
|Kiiruse seadistused
|2
|Tera kiirus (cuts/min)
|1. tase: 2700 / 2. tase: 760
|Lõiketera tüüp
|laseriga lõigatud, teemantteritatud
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|36
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m)
|max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 85 (2,5 Ah) / max. 170 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1077 x 213 x 183
*Heki kõrgus: 1 m, pügamine ühelt küljelt 1. tase
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Tera kaitse
- Hekilõikur
Seadmed
- Käepide: pööratav
- Sae funktsioon
- Juhtkaitse
- Riputusaas hoiustamiseks
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Hekid, põõsad
- Põõsad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.