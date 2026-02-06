HGE 36-60 Battery Set
Vastab kõigile nõuetele: võimas akutoitel töötav hekilõikur HGE 36-60 Battery Set pöörleva käepideme ja kaheastmelise kiiruse reguleerimisega. Komplektis on aku ja kiirlaadija.
Kärcheri 36 V akutoitel hekilõikur HGE 36-60 Battery Set on tõeline jõujaam. Tänu kiiruse kaheastmelisele juhtimisele saavad kasutajad valida sõltuvalt kasutusviisist maksimaalse kiiruse ja maksimaalse võimsuse vahel. Käepidet saab pöörata astmeliselt 180° võrra, mis tagab mugavuse igas tööasendis – seda kõike ilma käte või õlgade väsitamiseta, näiteks vertikaalsel lõikamisel. Lõikepühkimistarvik on äärmiselt praktiline. See tagab, et mahalõigatud hekioksad ei kuku heki sisse, vaid pühitakse kergesti maha. Laserlõikus ja teemanttera jätab järele väga täpse lõiketulemuse. Täiendav terakaitse väldib hoonete ja põrandate ning tera enda kahjustamist, ja integreeritud tõsteaas tagab ruumisäästliku hoiustamise seinal. Lisaks kergendab saefunktsioon jämedamate okste lõikamist. Tarnekomplekti kuulub üks aku ja kiirlaadija.
Omadused ja tulu
Kaheastmeline kiirusekontrollSõltuval kasutusvaldkonnast saab kasutaja valida maksimaalse kiiruse või maksimaalse võimsuse vahel. 1. tase: suur kiirus. Ideaalne kontuuride täpseks kujundamiseks. 2. tase: suur võimsus. Ideaalne jämedamate okste lõikamiseks ja tihedate hekkide pügamiseks.
Pööratav tagumine käepideKäepidet saab mitmesse asendisse 180° ulatuses pöörata, et tagada mugav tööasend.
HekilõikurPühib hekilõikmed, mis muidu heki peale kukuksid, mugavalt heki ette maha.
Sae funktsioon
- Eriti praktiline hekkide pügamiseks, kus esineb jämedamaid oksi.
Laserlõigatud ja teemantteritatud tera
- Tera tagab täpse lõiketulemuse.
Ergonoomiline käepideme disain
- Seadme meeldivaks ja turvaliseks hoidmiseks ka pikemate tööintervallide jooksul.
Juhtkaitse
- Kaitseb tera ja ennetab kahjustusi hoonetele ja põrandatele.
- Integreeritud riputusaas seadme praktiliseks hoiustamiseks seinal.
Kahe käega kasutamine tagab ohutuse
- Hekilõikuri tahtmatu käivitamise vältimiseks.
36 V Battery Power akuplatvorm
- Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada kõigis Kärcheri 36 V Battery Power platvormi seadmetes
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Lõike pikkus (cm)
|60
|Hammaste asetus (mm)
|26
|Kiiruse reguleerimine
|jah
|Kiiruse seadistused
|2
|Tera kiirus (cuts/min)
|1. tase: 2700 / 2. tase: 760
|Lõiketera tüüp
|laseriga lõigatud, teemantteritatud
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|36
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m)
|max. 600 (2,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 85 (2,5 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|48 / 78
|Väljundi võimsus (A)
|2,5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1077 x 213 x 183
*Heki kõrgus: 1 m, pügamine ühelt küljelt 1. tase
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Aku: 36 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
- Laadija: 36 V Battery Power kiirlaadija (1 tk)
- Tera kaitse
- Hekilõikur
Seadmed
- Käepide: pööratav
- Sae funktsioon
- Juhtkaitse
- Riputusaas hoiustamiseks
Kasutusvaldkonnad
- Hekid, põõsad
- Põõsad
