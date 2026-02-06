HGE 36-60 Battery Set

Vastab kõigile nõuetele: võimas akutoitel töötav hekilõikur HGE 36-60 Battery Set pöörleva käepideme ja kaheastmelise kiiruse reguleerimisega. Komplektis on aku ja kiirlaadija.

Kärcheri 36 V akutoitel hekilõikur HGE 36-60 Battery Set on tõeline jõujaam. Tänu kiiruse kaheastmelisele juhtimisele saavad kasutajad valida sõltuvalt kasutusviisist maksimaalse kiiruse ja maksimaalse võimsuse vahel. Käepidet saab pöörata astmeliselt 180° võrra, mis tagab mugavuse igas tööasendis – seda kõike ilma käte või õlgade väsitamiseta, näiteks vertikaalsel lõikamisel. Lõikepühkimistarvik on äärmiselt praktiline. See tagab, et mahalõigatud hekioksad ei kuku heki sisse, vaid pühitakse kergesti maha. Laserlõikus ja teemanttera jätab järele väga täpse lõiketulemuse. Täiendav terakaitse väldib hoonete ja põrandate ning tera enda kahjustamist, ja integreeritud tõsteaas tagab ruumisäästliku hoiustamise seinal. Lisaks kergendab saefunktsioon jämedamate okste lõikamist. Tarnekomplekti kuulub üks aku ja kiirlaadija.

Omadused ja tulu
HGE 36-60 Battery Set: Kaheastmeline kiirusekontroll
Kaheastmeline kiirusekontroll
Sõltuval kasutusvaldkonnast saab kasutaja valida maksimaalse kiiruse või maksimaalse võimsuse vahel. 1. tase: suur kiirus. Ideaalne kontuuride täpseks kujundamiseks. 2. tase: suur võimsus. Ideaalne jämedamate okste lõikamiseks ja tihedate hekkide pügamiseks.
HGE 36-60 Battery Set: Pööratav tagumine käepide
Pööratav tagumine käepide
Käepidet saab mitmesse asendisse 180° ulatuses pöörata, et tagada mugav tööasend.
HGE 36-60 Battery Set: Hekilõikur
Hekilõikur
Pühib hekilõikmed, mis muidu heki peale kukuksid, mugavalt heki ette maha.
Sae funktsioon
  • Eriti praktiline hekkide pügamiseks, kus esineb jämedamaid oksi.
Laserlõigatud ja teemantteritatud tera
  • Tera tagab täpse lõiketulemuse.
Ergonoomiline käepideme disain
  • Seadme meeldivaks ja turvaliseks hoidmiseks ka pikemate tööintervallide jooksul.
Juhtkaitse
  • Kaitseb tera ja ennetab kahjustusi hoonetele ja põrandatele.
  • Integreeritud riputusaas seadme praktiliseks hoiustamiseks seinal.
Kahe käega kasutamine tagab ohutuse
  • Hekilõikuri tahtmatu käivitamise vältimiseks.
36 V Battery Power akuplatvorm
  • Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
  • Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
  • Vahetatavat akut saab kasutada kõigis Kärcheri 36 V Battery Power platvormi seadmetes
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Aku platvorm 36 V Aku platvorm
Lõike pikkus (cm) 60
Hammaste asetus (mm) 26
Kiiruse reguleerimine jah
Kiiruse seadistused 2
Tera kiirus (cuts/min) 1. tase: 2700 / 2. tase: 760
Lõiketera tüüp laseriga lõigatud, teemantteritatud
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 36
Mahutavus (Ah) 2,5
Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m) max. 600 (2,5 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) max. 85 (2,5 Ah)
Aku laadimisaeg (min) 48 / 78
Väljundi võimsus (A) 2,5
Toide akulaadijale (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 3,3
Kaal, sh pakend (kg) 6,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1077 x 213 x 183

*Heki kõrgus: 1 m, pügamine ühelt küljelt 1. tase

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
  • Aku: 36 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
  • Laadija: 36 V Battery Power kiirlaadija (1 tk)
  • Tera kaitse
  • Hekilõikur

Seadmed

  • Käepide: pööratav
  • Sae funktsioon
  • Juhtkaitse
  • Riputusaas hoiustamiseks
Kasutusvaldkonnad
  • Hekid, põõsad
  • Põõsad
Lisatarvikud
