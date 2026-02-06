Kärcheri 36 V akutoitel hekilõikur HGE 36-60 Battery Set on tõeline jõujaam. Tänu kiiruse kaheastmelisele juhtimisele saavad kasutajad valida sõltuvalt kasutusviisist maksimaalse kiiruse ja maksimaalse võimsuse vahel. Käepidet saab pöörata astmeliselt 180° võrra, mis tagab mugavuse igas tööasendis – seda kõike ilma käte või õlgade väsitamiseta, näiteks vertikaalsel lõikamisel. Lõikepühkimistarvik on äärmiselt praktiline. See tagab, et mahalõigatud hekioksad ei kuku heki sisse, vaid pühitakse kergesti maha. Laserlõikus ja teemanttera jätab järele väga täpse lõiketulemuse. Täiendav terakaitse väldib hoonete ja põrandate ning tera enda kahjustamist, ja integreeritud tõsteaas tagab ruumisäästliku hoiustamise seinal. Lisaks kergendab saefunktsioon jämedamate okste lõikamist. Tarnekomplekti kuulub üks aku ja kiirlaadija.