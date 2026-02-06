Tänu keti suurele kiirusele ja optimaalsele lõikelaiusele ei ole kettsaele CNS 36-35 probleemiks isegi jämedate okste lõikamine. Keti tööriistadeta pingutussüsteem ja automaatne õlitamine muudavad kettsae äärmiselt lihtsasti kasutatavaks – see sobib nii professionaalidele kui ka algajatele. Kettsae pidur ja kahe lülitiga süsteem muudavad sae kasutamise ohutuks. Seadme komplekti kuuluvad: akutoitel kettsaag, saeplaat, kett, saeplaadi kaitse ja õlipudel.