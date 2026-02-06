Akukettsaag CNS 36-35 (Ilma aku ja laadijata)

Kiiresti liikuva keti ja pika teraga: akutoitel kettsaag CNS 36-35 on ideaalne masin nõudlikeks puuhooldustöödeks.

Tänu keti suurele kiirusele ja optimaalsele lõikelaiusele ei ole kettsaele CNS 36-35 probleemiks isegi jämedate okste lõikamine. Keti tööriistadeta pingutussüsteem ja automaatne õlitamine muudavad kettsae äärmiselt lihtsasti kasutatavaks – see sobib nii professionaalidele kui ka algajatele. Kettsae pidur ja kahe lülitiga süsteem muudavad sae kasutamise ohutuks. Seadme komplekti kuuluvad: akutoitel kettsaag, saeplaat, kett, saeplaadi kaitse ja õlipudel.

Omadused ja tulu
Akukettsaag CNS 36-35 (Ilma aku ja laadijata): Keti pingutamine ilma tööriistadeta
Keti pingutamine ilma tööriistadeta
Keti lihtne pingutamine nupu abil.
Akukettsaag CNS 36-35 (Ilma aku ja laadijata): Keti automaatne õlitamine
Keti automaatne õlitamine
Võimaldab kasutada akutoitel kettsaagi väga vähese hooldusega.
Akukettsaag CNS 36-35 (Ilma aku ja laadijata): Tagasilöögikaitse
Tagasilöögikaitse
Kett peatub kohe – maksimaalne turvalisus tagasilöögi korral.
Kaitseraud
  • Ohutu juhtimine ja täpsed lõiked, kuna kettsaag haakub lõigatava materjali külge.
Tippklassi kiirus
  • Keti suur kiirus – 21 m/s – tagab kiire töö.
Erinevad kasutusvõimalused
  • 35 cm pikkune saetera – ideaalne sae tavapäraseks kasutuseks.
Ohutusfunktsioon lahti lukustamiseks
  • Ennetab kettsae tahtmatut käivitamist.
Läbipaistev õlipaak
  • Kasutaja saab õlitaset igal ajal läbi kontrollakna jälgida.
Harjadeta mootor
  • Pikemateks tööintervallideks ja seadme tööea pikendamiseks.
36 V Battery Power akuplatvorm
  • Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
  • Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
  • Vahetatavat akut saab kasutada kõigis Kärcheri 36 V Battery Power platvormi seadmetes
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Aku platvorm 36 V Aku platvorm
Saeplaat (cm) 35
Keti kiirus (m/s) 21
Keti samm 3/8" LP
Ketimõõdik 1,1 mm / 0,043"
Ajamlülide arv 52
Õlipaagi maht (ml) 190
Garanteeritud müratase (dB(A)) 104
Esisanga vibratsiooni väärtus (ΔK=1,5 m/s2) (m/s²) 3,6
Tagasanga vibratsioon (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 4,9
Veosild Harjadeta mootor
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 36
Jõudlus ühe laadimiskorraga* (Cuts) max. 200 (5,0 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) max. 50 (5,0 Ah)
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 4,3
Kaal, sh pakend (kg) 5,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 825 x 222 x 235

*okste Ø: 10 cm

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
  • Saeplaat
  • Saekett
  • Õlipudel

Seadmed

  • ketikaitse
  • Keti pingutamine ilma tööriistadeta
  • Keti automaatne õlitamine
  • Ketipidur
  • Õlitaseme indikaator
Akukettsaag CNS 36-35 (Ilma aku ja laadijata)
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Puuharud
  • Ahjupuud
  • Väiksemate puude langetamiseks
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.