Akukettsaag CNS 36-35 (Ilma aku ja laadijata)
Kiiresti liikuva keti ja pika teraga: akutoitel kettsaag CNS 36-35 on ideaalne masin nõudlikeks puuhooldustöödeks.
Tänu keti suurele kiirusele ja optimaalsele lõikelaiusele ei ole kettsaele CNS 36-35 probleemiks isegi jämedate okste lõikamine. Keti tööriistadeta pingutussüsteem ja automaatne õlitamine muudavad kettsae äärmiselt lihtsasti kasutatavaks – see sobib nii professionaalidele kui ka algajatele. Kettsae pidur ja kahe lülitiga süsteem muudavad sae kasutamise ohutuks. Seadme komplekti kuuluvad: akutoitel kettsaag, saeplaat, kett, saeplaadi kaitse ja õlipudel.
Omadused ja tulu
Keti pingutamine ilma tööriistadetaKeti lihtne pingutamine nupu abil.
Keti automaatne õlitamineVõimaldab kasutada akutoitel kettsaagi väga vähese hooldusega.
TagasilöögikaitseKett peatub kohe – maksimaalne turvalisus tagasilöögi korral.
Kaitseraud
- Ohutu juhtimine ja täpsed lõiked, kuna kettsaag haakub lõigatava materjali külge.
Tippklassi kiirus
- Keti suur kiirus – 21 m/s – tagab kiire töö.
Erinevad kasutusvõimalused
- 35 cm pikkune saetera – ideaalne sae tavapäraseks kasutuseks.
Ohutusfunktsioon lahti lukustamiseks
- Ennetab kettsae tahtmatut käivitamist.
Läbipaistev õlipaak
- Kasutaja saab õlitaset igal ajal läbi kontrollakna jälgida.
Harjadeta mootor
- Pikemateks tööintervallideks ja seadme tööea pikendamiseks.
36 V Battery Power akuplatvorm
- Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada kõigis Kärcheri 36 V Battery Power platvormi seadmetes
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Saeplaat (cm)
|35
|Keti kiirus (m/s)
|21
|Keti samm
|3/8" LP
|Ketimõõdik
|1,1 mm / 0,043"
|Ajamlülide arv
|52
|Õlipaagi maht (ml)
|190
|Garanteeritud müratase (dB(A))
|104
|Esisanga vibratsiooni väärtus (ΔK=1,5 m/s2) (m/s²)
|3,6
|Tagasanga vibratsioon (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|4,9
|Veosild
|Harjadeta mootor
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|36
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (Cuts)
|max. 200 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 50 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|825 x 222 x 235
*okste Ø: 10 cm
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Saeplaat
- Saekett
- Õlipudel
Seadmed
- ketikaitse
- Keti pingutamine ilma tööriistadeta
- Keti automaatne õlitamine
- Ketipidur
- Õlitaseme indikaator
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Puuharud
- Ahjupuud
- Väiksemate puude langetamiseks
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.