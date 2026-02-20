GSH 2 Plus Battery Set
Täiuslik (aia)abiline: Vahetatava akuga akutoitega 2-ühes muru- ja põõsahekilõikur sobib suurepäraselt muruäärte täpseks lõikamiseks ja põõsaste kujundamiseks.
Täpsus, millele pole võrdset: Tänu kerge akutoitel muru- ja põõsahekilõikuri GSH 4-4 Plus Battery Set (koos 4 V Battery Poweri vahetatava akuga) 8 cm laiusele muruterale on muruääred radade, lillepeenarde ümber või terrassi ääres nüüd alati korras. Täpset 11 cm pikkust põõsatera kasutatakse aiapõõsaste lõikamiseks. Muude funktsioonide hulka kuuluvad kiire, tööriistavaba terade vahetamine ühe nupuvajutusega, põõsateras olev kinnitusaas ruumisäästlikuks hoiustamiseks ning mugavaks ja väsimatuks muruäärte lõikamiseks lisavarustusena saadaolev teleskoopvars (ei kuulu tarnekomplekti).
Omadused ja tulu
Tera vahetamine ilma tööriistadetaÜleminek muru- ja põõsaterade vahel on tänu kiirvahetussüsteemile vaevatu.
Laserlõigatud teemantlihviga tera.Tagab täpsed tulemused.
Ergonoomiline käepideme disainMugav hoida isegi mahukamate tööde teostamise ajal.
Riputusaas
- Ruumisäästlikuks hoiustamiseks.
Ohutuslüliti
- Ennetab muru- ja põõsalõikuri tahtmatut käivitamist.
4 V aku kuulub komplekti
- Maksimaalne paindlikkus ja pikem tööaeg tänu täiendavale akule.
- Kauakestev, turvaline ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Ühildub kõigi Kärcheri 4 V Battery Power seadmetega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|4 V Aku platvorm
|Põõsatera lõikepikkus (cm)
|11
|Põõsatera hammaste samm (mm)
|8
|Murutera lõikelaius (cm)
|8
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|nominaal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Võimsus aku laadimiskorra kohta – põõsa lõikamine* (m)
|max. 450 (2,5 Ah)
|Võimsus aku laadimiskorra kohta – muru lõikamine (m)
|max. 600 (2,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 60 (2,5 Ah)
|Aku laadimisaeg laadijaga 80 % / 100 % (min)
|130 / 150
|Väljundi võimsus (A)
|1
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|392 x 81 x 132
*Jooksvad meetrid, tera pikkus /
** Kasutamine muruteraga
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Põõsatera
- Murutera
- Tera kaitse
Seadmed
- Aku: 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
- Laadija: 4 V akulaadija (1 tk.)
- Riputusaas hoiustamiseks
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Muru servad
- Põõsaste pügamiseks ja kujundamiseks.
- Põõsad
Lisatarvikud
