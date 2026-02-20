Täpsus, millele pole võrdset: Tänu kerge akutoitel muru- ja põõsahekilõikuri GSH 4-4 Plus Battery Set (koos 4 V Battery Poweri vahetatava akuga) 8 cm laiusele muruterale on muruääred radade, lillepeenarde ümber või terrassi ääres nüüd alati korras. Täpset 11 cm pikkust põõsatera kasutatakse aiapõõsaste lõikamiseks. Muude funktsioonide hulka kuuluvad kiire, tööriistavaba terade vahetamine ühe nupuvajutusega, põõsateras olev kinnitusaas ruumisäästlikuks hoiustamiseks ning mugavaks ja väsimatuks muruäärte lõikamiseks lisavarustusena saadaolev teleskoopvars (ei kuulu tarnekomplekti).