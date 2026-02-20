GSH 2 Plus Battery Set

Täiuslik (aia)abiline: Vahetatava akuga akutoitega 2-ühes muru- ja põõsahekilõikur sobib suurepäraselt muruäärte täpseks lõikamiseks ja põõsaste kujundamiseks.

Täpsus, millele pole võrdset: Tänu kerge akutoitel muru- ja põõsahekilõikuri GSH 4-4 Plus Battery Set (koos 4 V Battery Poweri vahetatava akuga) 8 cm laiusele muruterale on muruääred radade, lillepeenarde ümber või terrassi ääres nüüd alati korras. Täpset 11 cm pikkust põõsatera kasutatakse aiapõõsaste lõikamiseks. Muude funktsioonide hulka kuuluvad kiire, tööriistavaba terade vahetamine ühe nupuvajutusega, põõsateras olev kinnitusaas ruumisäästlikuks hoiustamiseks ning mugavaks ja väsimatuks muruäärte lõikamiseks lisavarustusena saadaolev teleskoopvars (ei kuulu tarnekomplekti).

Omadused ja tulu
Tera vahetamine ilma tööriistadeta
Tera vahetamine ilma tööriistadeta
Üleminek muru- ja põõsaterade vahel on tänu kiirvahetussüsteemile vaevatu.
Laserlõigatud teemantlihviga tera.
Laserlõigatud teemantlihviga tera.
Tagab täpsed tulemused.
Ergonoomiline käepideme disain
Ergonoomiline käepideme disain
Mugav hoida isegi mahukamate tööde teostamise ajal.
Riputusaas
  • Ruumisäästlikuks hoiustamiseks.
Ohutuslüliti
  • Ennetab muru- ja põõsalõikuri tahtmatut käivitamist.
4 V aku kuulub komplekti
  • Maksimaalne paindlikkus ja pikem tööaeg tänu täiendavale akule.
  • Kauakestev, turvaline ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
  • Ühildub kõigi Kärcheri 4 V Battery Power seadmetega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Aku platvorm 4 V Aku platvorm
Põõsatera lõikepikkus (cm) 11
Põõsatera hammaste samm (mm) 8
Murutera lõikelaius (cm) 8
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) nominaal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
Mahutavus (Ah) 2,5
Vaja minevate akude arv (tk.) 1
Võimsus aku laadimiskorra kohta – põõsa lõikamine* (m) max. 450 (2,5 Ah)
Võimsus aku laadimiskorra kohta – muru lõikamine (m) max. 600 (2,5 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) max. 60 (2,5 Ah)
Aku laadimisaeg laadijaga 80 % / 100 % (min) 130 / 150
Väljundi võimsus (A) 1
Toide akulaadijale (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 0,6
Kaal, sh pakend (kg) 2,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 392 x 81 x 132

*Jooksvad meetrid, tera pikkus /
** Kasutamine muruteraga

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
  • Põõsatera
  • Murutera
  • Tera kaitse

Seadmed

  • Aku: 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
  • Laadija: 4 V akulaadija (1 tk.)
  • Riputusaas hoiustamiseks
Kasutusvaldkonnad
  • Muru servad
  • Põõsaste pügamiseks ja kujundamiseks.
  • Põõsad
