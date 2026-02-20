GSH 4-4 Plus

Väike, aga võimas: Akutoitega 2-ühes muru- ja põõsahekilõikur sobib suurepäraselt muruäärte lõikamiseks ja põõsaste kujundamiseks.

Täpsus, millele pole võrdset: Tänu kerge akutoitel muru- ja põõsahekilõikuri GSH 4-4 Plus 8 cm laiusele muruterale on muruääred radade, lillepeenarde ümber või terrassi ääres nüüd alati korras. Täpset 11 cm pikkust põõsatera kasutatakse aiapõõsaste lõikamiseks. Muude funktsioonide hulka kuuluvad kiire, tööriistavaba terade vahetamine ühe nupuvajutusega, põõsateras olev kinnitusaas ruumisäästlikuks hoiustamiseks ning mugavaks ja väsimatuks muruäärte lõikamiseks lisavarustusena saadaolev teleskoopvars (ei kuulu tarnekomplekti).

Omadused ja tulu
GSH 4-4 Plus: Tera vahetamine ilma tööriistadeta
Tera vahetamine ilma tööriistadeta
Üleminek muru- ja põõsaterade vahel on tänu kiirvahetussüsteemile vaevatu.
GSH 4-4 Plus: Laserlõigatud teemantlihviga tera.
Laserlõigatud teemantlihviga tera.
Tagab täpsed tulemused.
GSH 4-4 Plus: Ergonoomiline käepideme disain
Ergonoomiline käepideme disain
Mugav hoida isegi mahukamate tööde teostamise ajal.
Riputusaas
  • Ruumisäästlikuks hoiustamiseks.
Ohutuslüliti
  • Ennetab muru- ja põõsalõikuri tahtmatut käivitamist.
4 V Kärcher Battery Power aku on saadaval eraldi tarvikuna.
  • Maksimaalne paindlikkus ja pikem tööaeg tänu täiendavale akule.
  • Kauakestev, turvaline ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
  • Ühildub kõigi Kärcheri 4 V Battery Power seadmetega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Aku platvorm 4 V Aku platvorm
Põõsatera lõikepikkus (cm) 11
Põõsatera hammaste samm (mm) 8
Murutera lõikelaius (cm) 8
Aku tüüp Liitiumioonaku
Võimsus aku laadimiskorra kohta – põõsa lõikamine* (m) max. 450 (2,5 Ah)
Võimsus aku laadimiskorra kohta – muru lõikamine (m) max. 600 (2,5 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (min) max. 60 (2,5 Ah)
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 0,6
Kaal, sh pakend (kg) 1,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 392 x 81 x 132

*Jooksvad meetrid, tera pikkus /
** Kasutamine muruteraga

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
  • Põõsatera
  • Murutera
  • Tera kaitse

Seadmed

  • Riputusaas hoiustamiseks
Kasutusvaldkonnad
  • Muru servad
  • Põõsaste pügamiseks ja kujundamiseks.
  • Põõsad
