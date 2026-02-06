Võimas ja hea manööverdusvõimega: kahe 18 V aku ja harjadeta 36 V mootori toitel LMO 4-18 Dual on ideaalne lahendus kuni 450 m² suurusele murule. Väike kaal muudab niiduki eriti manööverdatavaks ja väledaks. Seda saab pingutuseta lükata isegi üle konarliku maastiku ja ümber takistuste. Töölaius on 37 cm ja lõikekõrgust saab hõlpsasti reguleerida viie tasandi vahel vahemikus 25–65 mm. Tänu iPower funktsiooni intelligentsele mootori juhtimisele kohandub kiirus niitmise ajal automaatselt murutingimustega. Murukammid püüavad muru automaatselt kinni isegi siis, kui see kasvab servade lähedal. 2-in-1 niitmissüsteemiga jaotatakse niidud ühtlaselt murul läbi multšikorgi, mis toimib väetisena, või kogutakse teise võimalusena suurde 40-liitrisesse rohukogumismahutisse – katkematuks niitmiseks pikemaks ajaks. Juhtplaadi kõrgust saab reguleerida mugavaks tööasendiks. Kui raam on kokku volditud, võtab see panipaigas vähem ruumi. Trepist ja astmetest üles kandmiseks on suur ja vastupidav käepide. Ühildub kõigi vahetatavate akudega 18 V Kärcher Battery Power akuplatvormil.