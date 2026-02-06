LMO 4-18 Dual
Töötab kahe 18 V akuga võimsa 36 V mootori jaoks koos 37 cm lõikelaiusega – ideaalne kuni 450 m² muru jaoks.
Võimas ja hea manööverdusvõimega: kahe 18 V aku ja harjadeta 36 V mootori toitel LMO 4-18 Dual on ideaalne lahendus kuni 450 m² suurusele murule. Väike kaal muudab niiduki eriti manööverdatavaks ja väledaks. Seda saab pingutuseta lükata isegi üle konarliku maastiku ja ümber takistuste. Töölaius on 37 cm ja lõikekõrgust saab hõlpsasti reguleerida viie tasandi vahel vahemikus 25–65 mm. Tänu iPower funktsiooni intelligentsele mootori juhtimisele kohandub kiirus niitmise ajal automaatselt murutingimustega. Murukammid püüavad muru automaatselt kinni isegi siis, kui see kasvab servade lähedal. 2-in-1 niitmissüsteemiga jaotatakse niidud ühtlaselt murul läbi multšikorgi, mis toimib väetisena, või kogutakse teise võimalusena suurde 40-liitrisesse rohukogumismahutisse – katkematuks niitmiseks pikemaks ajaks. Juhtplaadi kõrgust saab reguleerida mugavaks tööasendiks. Kui raam on kokku volditud, võtab see panipaigas vähem ruumi. Trepist ja astmetest üles kandmiseks on suur ja vastupidav käepide. Ühildub kõigi vahetatavate akudega 18 V Kärcher Battery Power akuplatvormil.
Omadused ja tulu
KassettfilterVõimas 36 V mootor, mille toiteallikaks on kaks 18 V liitiumioonakut.
Võimas harjadeta mootorPikemateks tööintervallideks ja seadme tööea pikendamiseks.
iPowerTäiendav jõudlus ja optimeeritud aku tööaeg. Tänu intelligentsele mootori juhtimisele kohandub kiirus niitmise ajal automaatselt murutingimustega.
Kaks-ühes niitmissüsteem
- Lõigatud hein kogutakse niitmise ajal murukogumiskasti.
- Multšimisfunktsioon: multšimistarviku abil laotatakse niidetud hein loodusliku väetisena tagasi murule.
- Teritatud terasest lõiketera lõikab puhtalt, jätmata kuhugi kõrgemaid murututte.
Rohukogumismahuti tõhus täitmine
- Tänu optimeeritud õhuvoolule täitub rohukogumiskonteiner kuni 95%. See tähendab vähem seisakuaega töötamise ajal.
Lõikekõrguse lihtne reguleerimine
- Vaid ühe liigutusega saab lõikekõrgust hõlpsalt reguleerida ühele viiest tasemest vahemikus 25 mm kuni 65 mm.
Niidab ka äärtest
- Murukammid suunavad lõiketera alla ka äärtes kasvava muru.
Ruumisäästlik disain
- Tekstiilist kogumiskoti saab voltida väga väikeseks ning see võtab muruniidukil hoiustades väga vähe ruumi.
- Kokkuklapitav lükkesanga võimaldab seadet ruumisäästlikult hoiustada.
Integreeritud kandesang
- Integreeritud kandesang seadme lihtsaks transportimiseks.
Ergonoomiline töökontseptsioon
- Lükkesanga saab reguleerida vastavalt kasutaja suurusele – nii saate alati mugavalt olla püstiasendis.
- Pehmendusega käepide tagab turvalise ja mugava haarde.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Mootori pinge (V)
|36
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Lõikelaius (cm)
|37
|Lõikekõrgus (mm)
|25 - 65
|Lõikekõrguse reguleerimine
|5x
|Murukogumiskasti maht (l)
|40
|Veosild
|Harjadeta mootor
|Kiirus (rpm)
|3500
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|2
|Jõudlus ühe laadimiskorraga* (m²)
|max. 450 (5,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 40 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|14,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1222 x 437 x 1002
Scope of supply
- Versioon: Akud ja laadija ei kuulu komplekti
- Multšimiskomplekt
- Murukoguja
Seadmed
- Tera
- Lükkesang, reguleeritava kõrgusega
- Integreeritud kandesang
- Aku täituvuse indikaator
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Muru
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.