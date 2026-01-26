Eemaldage mustus auruga: Kärcher SC 1 Upright puhastab kõvad põrandad vaevata ja muretult. Põhjalik puhastamine Kärcheri aurupesuriga eemaldab kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist viirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist majapidamises enamlevinud bakteritest²⁾. Lülitage sisse ja alustage: aurupuhasti soojeneb ja on kasutusvalmis vaid 30 sekundiga. Puhtaveepaaki saab täitmiseks kergesti eemaldada. Automaatne katlakivieemaldusfunktsioon koos katlakivieemalduskassetiga seadmes tagab pika eluea. Põrandaotsiku lapi vahetamine ilma mustusega kokku puutumata on mugav tänu konks-aasa kinnitusele. Lihtsalt astuge põrandapuhastuslapi sildile ja tõmmake seadet ülespoole. Aurupesuri parkimine on samuti väga mugav: õhuke ja kerge seade püsib iseseisvalt püsti.