Aurumopp SC 1 Upright
Kerge, õhuke ja püstise disainiga: SC 1 Upright on kasutusvalmis vaid 30 sekundiga, et saaksite auruga muretu sügavpuhastuse teha.
Eemaldage mustus auruga: Kärcher SC 1 Upright puhastab kõvad põrandad vaevata ja muretult. Põhjalik puhastamine Kärcheri aurupesuriga eemaldab kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist viirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist majapidamises enamlevinud bakteritest²⁾. Lülitage sisse ja alustage: aurupuhasti soojeneb ja on kasutusvalmis vaid 30 sekundiga. Puhtaveepaaki saab täitmiseks kergesti eemaldada. Automaatne katlakivieemaldusfunktsioon koos katlakivieemalduskassetiga seadmes tagab pika eluea. Põrandaotsiku lapi vahetamine ilma mustusega kokku puutumata on mugav tänu konks-aasa kinnitusele. Lihtsalt astuge põrandapuhastuslapi sildile ja tõmmake seadet ülespoole. Aurupesuri parkimine on samuti väga mugav: õhuke ja kerge seade püsib iseseisvalt püsti.
Omadused ja tulu
Toote õhuke kuju pöördliigendiga põrandaotsik
- Ergonoomiline ja tõhus puhastus, painduv otsiku ühendus tagab täiskontakti põrandaga, hoolimata kasutaja pikkusest.
Katkestusteta aur ja integreeritud katlakivieemalduskassett
- Tänu nutikale katlakivieemalduskassetile eemaldab süsteem katlakivi veest automaatselt.
- Eemaldatavat mahutit on igal ajal lihtne täita - pideva auruvoo tagamiseks ilma tööd katkestamata
Lühike soojenemisaeg
- Tänu kõigest 30-sekundiliselt soojenemisajale on seade kiirelt kasutusvalmis.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Sertifikaat¹⁾
|Hävitab kuni 99,999% koroonaviirusest¹⁾ ja 99,9% bakteritest²⁾
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|30
|Kütteväljund (W)
|1300
|Kaabli pikkus (m)
|5
|Kuumenemisaeg (min)
|0,5
|Paagi maht (l)
|0,2
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|314 x 147 x 1197
¹⁾ Katsed on näidanud, et 30-sekundilisel kohtpuhastusel maksimaalse auruga eemaldab Kärcheri aurupesur kodumajapidamiste tavalistelt siledatelt ja kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist ümbrisega viirustest, näiteks koroonaviiruse ja gripi (v.a. B-hepatiidi viirus) (katseviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara). / ²⁾ Põhjalikul puhastamisel Kärcheri aurupesuriga eemaldatakse 99,99% kõigist kodumajapidamise siledatel ja kõvadel pindadel leiduvatest tarvapärastest bakteritest – tingimusel, et puhastamine toimub kiirusel 30 cm/s ja maksimaalse aurusurvega (katsebakter: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimaalne tegur, mille võrra toote kasutusiga pikendatakse, põhineb sisemistel katsetel vee karedusega 20 °dH ja karbonaadi karedusega 15 °dH.
Scope of supply
- EasyFix Suur universaalne põrandapuhastuslapp: 2 tk.
- Põrandaotsik: EasyFix Suur
Seadmed
- Ohutusklapp
- Paak: eemaldatav ja vajadusel uuesti täidetav
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
- Kõvakattega põrandad
