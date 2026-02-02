Auru kasutamine mustuse eemaldamiseks: Kärcher SC 2 Upright sobib kasutamiseks kõikidel kõvadel pindadel – isegi puidul. Eelseadistatud ja hõlpsasti kasutatava kaheastmelise aurutugevusega eemaldab Kärcheri aurumopp põhjalikult kuni 99,999% viirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist enamlevinud majapidamisbakteritest²⁾. Aurumopp kuumeneb hetkega ning on koheselt kasutusvalmis täidetava ja eemaldatava puhtaveepaagi ning katlakivieemalduskassetiga. Seadme tööolekut kuvatakse käepidemel LED-tuledes värvikoodide kaudu. Puhtaks ja kiireks lappide vahetamiseks ilma mustusega kokku puutumata kinnitatakse Kärcheri põrandapuhastuslapid EasyFix põrandaotsiku külge haak- ja silmuskinnituse abil.