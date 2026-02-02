Aurumopp SC 2 Upright
Aurupuhastiga SC 2 Upright eemaldatakse kõvadelt pindadelt kuni 99,999% koroonaviirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist kodumajapidamises levinud bakteritest²⁾.
Auru kasutamine mustuse eemaldamiseks: Kärcher SC 2 Upright sobib kasutamiseks kõikidel kõvadel pindadel – isegi puidul. Eelseadistatud ja hõlpsasti kasutatava kaheastmelise aurutugevusega eemaldab Kärcheri aurumopp põhjalikult kuni 99,999% viirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist enamlevinud majapidamisbakteritest²⁾. Aurumopp kuumeneb hetkega ning on koheselt kasutusvalmis täidetava ja eemaldatava puhtaveepaagi ning katlakivieemalduskassetiga. Seadme tööolekut kuvatakse käepidemel LED-tuledes värvikoodide kaudu. Puhtaks ja kiireks lappide vahetamiseks ilma mustusega kokku puutumata kinnitatakse Kärcheri põrandapuhastuslapid EasyFix põrandaotsiku külge haak- ja silmuskinnituse abil.
Omadused ja tulu
Eelseadistatud aurujoa tugevus 2 tasemena erinevate pindade puhastamiseks.Põrandakatete valimine sümbolite abil, et leida nii puit- kui ka plaaditud põrandatele ideaalse suurusega aurujuga.
Toote õhuke kuju pöördliigendiga põrandaotsikErgonoomiline ja tõhus puhastus, painduv otsiku ühendus tagab täiskontakti põrandaga, hoolimata kasutaja pikkusest.
Katkestusteta aur ja integreeritud katlakivieemalduskassettNutikas katlakivieemalduskassett eemaldab automaatselt veest katlakivi, pikendades oluliselt seadme kasutusiga. Eemaldatavat mahutit on igal ajal lihtne täita - pideva auruvoo tagamiseks ilma tööd katkestamata
Lühike soojenemisaeg
- Tänu kõigest 30-sekundiliselt soojenemisajale on seade kiirelt kasutusvalmis.
EasyFix põrandaotsak koos painduva ühendusega ja takjaribaga põranda puhastuslapi kinnitamiseks
- Optimaalsed puhastustulemused kõikidel kodustel kõvakattega pindadel tänu tõhusale lamelltehnoloogiale.
- Kontaktivaba lapivahetus mustusega kokku puutumata; takjaribaga põrandapesulappi on lihtne paigaldada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Sertifikaat¹⁾
|Hävitab kuni 99,999% koroonaviirusest¹⁾ ja 99,9% bakteritest²⁾
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|u. 50
|Kütteväljund (W)
|1600
|Kaabli pikkus (m)
|5
|Kuumenemisaeg (min)
|0,5
|Paagi maht (l)
|0,4
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ Katsed on näidanud, et 30-sekundilisel kohtpuhastusel maksimaalse auruga eemaldab Kärcheri aurupesur kodumajapidamiste tavalistelt siledatelt ja kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist ümbrisega viirustest, näiteks koroonaviiruse ja gripi (v.a. B-hepatiidi viirus) (katseviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara). / ²⁾ Põhjalikul puhastamisel Kärcheri aurupesuriga eemaldatakse 99,99% kõigist kodumajapidamise siledatel ja kõvadel pindadel leiduvatest tarvapärastest bakteritest – tingimusel, et puhastamine toimub kiirusel 30 cm/s ja maksimaalse aurusurvega (katsebakter: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimaalne tegur, mille võrra toote kasutusiga pikendatakse, põhineb sisemistel katsetel vee karedusega 20 °dH ja karbonaadi karedusega 15 °dH.
Scope of supply
- EasyFix universaalne põrandapuhastuslapp: 1 tk.
- Põrandaotsik: EasyFix
Seadmed
- Ohutusklapp
- Aurujoa reguleerimine: käepidemel (kaheastmeline)
- Paak: eemaldatav ja vajadusel uuesti täidetav
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
