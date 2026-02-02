Aurumopp SC 2 Upright

Aurupuhastiga SC 2 Upright eemaldatakse kõvadelt pindadelt kuni 99,999% koroonaviirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist kodumajapidamises levinud bakteritest²⁾.

Auru kasutamine mustuse eemaldamiseks: Kärcher SC 2 Upright sobib kasutamiseks kõikidel kõvadel pindadel – isegi puidul. Eelseadistatud ja hõlpsasti kasutatava kaheastmelise aurutugevusega eemaldab Kärcheri aurumopp põhjalikult kuni 99,999% viirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist enamlevinud majapidamisbakteritest²⁾. Aurumopp kuumeneb hetkega ning on koheselt kasutusvalmis täidetava ja eemaldatava puhtaveepaagi ning katlakivieemalduskassetiga. Seadme tööolekut kuvatakse käepidemel LED-tuledes värvikoodide kaudu. Puhtaks ja kiireks lappide vahetamiseks ilma mustusega kokku puutumata kinnitatakse Kärcheri põrandapuhastuslapid EasyFix põrandaotsiku külge haak- ja silmuskinnituse abil.

Omadused ja tulu
Aurumopp SC 2 Upright: Eelseadistatud aurujoa tugevus 2 tasemena erinevate pindade puhastamiseks.
Põrandakatete valimine sümbolite abil, et leida nii puit- kui ka plaaditud põrandatele ideaalse suurusega aurujuga.
Aurumopp SC 2 Upright: Toote õhuke kuju pöördliigendiga põrandaotsik
Ergonoomiline ja tõhus puhastus, painduv otsiku ühendus tagab täiskontakti põrandaga, hoolimata kasutaja pikkusest.
Aurumopp SC 2 Upright: Katkestusteta aur ja integreeritud katlakivieemalduskassett
Nutikas katlakivieemalduskassett eemaldab automaatselt veest katlakivi, pikendades oluliselt seadme kasutusiga. Eemaldatavat mahutit on igal ajal lihtne täita - pideva auruvoo tagamiseks ilma tööd katkestamata
Lühike soojenemisaeg
  • Tänu kõigest 30-sekundiliselt soojenemisajale on seade kiirelt kasutusvalmis.
EasyFix põrandaotsak koos painduva ühendusega ja takjaribaga põranda puhastuslapi kinnitamiseks
  • Optimaalsed puhastustulemused kõikidel kodustel kõvakattega pindadel tänu tõhusale lamelltehnoloogiale.
  • Kontaktivaba lapivahetus mustusega kokku puutumata; takjaribaga põrandapesulappi on lihtne paigaldada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Sertifikaat¹⁾ Hävitab kuni 99,999% koroonaviirusest¹⁾ ja 99,9% bakteritest²⁾
Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²) u. 50
Kütteväljund (W) 1600
Kaabli pikkus (m) 5
Kuumenemisaeg (min) 0,5
Paagi maht (l) 0,4
Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Värvus Valge
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 2,5
Kaal, sh pakend (kg) 4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 314 x 168 x 1185

¹⁾ Katsed on näidanud, et 30-sekundilisel kohtpuhastusel maksimaalse auruga eemaldab Kärcheri aurupesur kodumajapidamiste tavalistelt siledatelt ja kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist ümbrisega viirustest, näiteks koroonaviiruse ja gripi (v.a. B-hepatiidi viirus) (katseviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara). / ²⁾ Põhjalikul puhastamisel Kärcheri aurupesuriga eemaldatakse 99,99% kõigist kodumajapidamise siledatel ja kõvadel pindadel leiduvatest tarvapärastest bakteritest – tingimusel, et puhastamine toimub kiirusel 30 cm/s ja maksimaalse aurusurvega (katsebakter: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimaalne tegur, mille võrra toote kasutusiga pikendatakse, põhineb sisemistel katsetel vee karedusega 20 °dH ja karbonaadi karedusega 15 °dH.

Scope of supply

  • EasyFix universaalne põrandapuhastuslapp: 1 tk.
  • Põrandaotsik: EasyFix

Seadmed

  • Ohutusklapp
  • Aurujoa reguleerimine: käepidemel (kaheastmeline)
  • Paak: eemaldatav ja vajadusel uuesti täidetav
Aurumopp SC 2 Upright
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Kõvakattega põrandad
Lisatarvikud
