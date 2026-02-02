Tehnilised andmed

Sertifikaat¹⁾ Hävitab kuni 99,999% koroonaviirusest¹⁾ ja 99,9% bakteritest²⁾ Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²) u. 60 Kütteväljund (W) 1600 Kaabli pikkus (m) 5 Kuumenemisaeg (min) 0,5 Paagi maht (l) 0,5 Faaside arv (Ph) 1 Pinge (V) 220 / 240 Sagedus ( Hz ) 50 / 60 Värvus Valge Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 3,1 Kaal, sh pakend (kg) 4,2 Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 314 x 207 x 1185

¹⁾ Katsed on näidanud, et 30-sekundilisel kohtpuhastusel maksimaalse auruga eemaldab Kärcheri aurupesur kodumajapidamiste tavalistelt siledatelt ja kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist ümbrisega viirustest, näiteks koroonaviiruse ja gripi (v.a. B-hepatiidi viirus) (katseviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara). / ²⁾ Põhjalikul puhastamisel Kärcheri aurupesuriga eemaldatakse 99,99% kõigist kodumajapidamise siledatel ja kõvadel pindadel leiduvatest tarvapärastest bakteritest – tingimusel, et puhastamine toimub kiirusel 30 cm/s ja maksimaalse aurusurvega (katsebakter: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimaalne tegur, mille võrra toote kasutusiga pikendatakse, põhineb sisemistel katsetel vee karedusega 20 °dH ja karbonaadi karedusega 15 °dH.