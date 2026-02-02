Aurumopp SC 3 Upright
Lihtne sügavpuhastus kõvakattega pindadele: hea manööverdusvõimega aurumopp SC 3 Upright eemaldab põhjalikul kasutamisel 99,999% koroonaviirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist tavapärastest kodumajapidamiste kõvadel pindadel leiduvatest bakteritest²⁾.
Kärcheri aurumopp SC 3 Upright aurumopp tagab põhjaliku, kuid samas kergesti saavutatava puhtuse kõikidel kõvakattega põrandatel. Lisaks sellele on moppi äärmiselt lihtne kasutada: aurukogust saab vastavalt puhastatavale pinnale mugavalt kolmeastmeliselt reguleerida. Lisaks sellele soojeneb aurumopp üles kõigest sekundite jooksul ja tänu katlakivieemalduskassetti sisaldavale pidevalt täidetavale ja eemaldatavale veemahutile on see väga kiiresti kasutusvalmis. Põhjalik puhastamine aurumopiga SC 3 Upright eemaldab 99,999% koroonaviirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist tavapärastest kodumajapidamiste kõvadel pindadel leiduvatest bakteritest²⁾. Võrreldes näiteks tavalise mopiga puhastab aurumopp SC 3 Upright pinnad palju põhjalikumalt: masina takjapaelribaga põrandaotsak EasyFix ja kõrgekvaliteetsed mikrokiudlapid tagavad esmaklassilised puhastustulemused. Puhastuslappi saab vahetada ilma mustusega kokku puutumata. Tööolek kuvatakse erinevate värvikoodide abil LED-ribale. Neile, kellele meeldivad pehmed põrandakatted: vaibapuhastusraami abil saab hõlpsasti värskendada isegi vaipkattega põrandaid.
Omadused ja tulu
Erinevate pindade puhastamiseks eelseadistatud 3-astmeline auruvoo reguleerimineIdeaalse auruvoo seadistamiseks ettenähtud põrandakatte sümbolid - puidu, keraamiliste plaatide ja vaipade puhastamiseks.
Katkestusteta aur ja integreeritud katlakivieemalduskassettEemaldatavat mahutit on igal ajal lihtne täita - pideva auruvoo tagamiseks ilma tööd katkestamata Nutikas katlakivieemalduskassett eemaldab automaatselt veest katlakivi, pikendades oluliselt seadme kasutusiga.
Lühike soojenemisaegTänu kõigest 30-sekundiliselt soojenemisajale on seade kiirelt kasutusvalmis.
Käepidemel olev LED-riba näitab ülessoojenemise astet ja seadme valmisolekut kasutamiseks
- Äärmiselt lihtne kasutamine tänu tööoleku pidevale tagasisidele.
- Punane pulseeriv tuli näitab seda, et seade on ülekuumenenud ja pidev roheline tuli näitab, et seade on kasutusvalmis.
EasyFix põrandaotsak koos painduva ühendusega ja takjaribaga põranda puhastuslapi kinnitamiseks
- Optimaalsed puhastustulemused kõikidel kodustel kõvakattega pindadel tänu tõhusale lamelltehnoloogiale.
- Kontaktivaba lapivahetus mustusega kokku puutumata; takjaribaga põrandapesulappi on lihtne paigaldada.
- Ergonoomiline ja tõhus puhastamine koos täieliku põrandakontaktiga igale kehapikkusele tänu paindlikule otsakuühendusele.
Veekareduse nutikas seadistamine
- Vee karedust saab individuaalselt reguleerida alates pehmest kuni väga karedani.
- Seadmel on tänu optimaalsele katlakivivastasele kaitsele pikka kasutusiga.
Vaibapuhastusraam vaipade värskendamiseks
- Annab vaipkattega põrandatele tänu vaibapuhastusraami kasutamisele lihtsalt ja mugavalt uue värskuse.
Sisse- ja väljalülitamise lüliti masinal
- Lihtne sisse ja välja lülitada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Sertifikaat¹⁾
|Hävitab kuni 99,999% koroonaviirusest¹⁾ ja 99,9% bakteritest²⁾
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|u. 60
|Kütteväljund (W)
|1600
|Kaabli pikkus (m)
|5
|Kuumenemisaeg (min)
|0,5
|Paagi maht (l)
|0,5
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|314 x 207 x 1185
¹⁾ Katsed on näidanud, et 30-sekundilisel kohtpuhastusel maksimaalse auruga eemaldab Kärcheri aurupesur kodumajapidamiste tavalistelt siledatelt ja kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist ümbrisega viirustest, näiteks koroonaviiruse ja gripi (v.a. B-hepatiidi viirus) (katseviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara). / ²⁾ Põhjalikul puhastamisel Kärcheri aurupesuriga eemaldatakse 99,99% kõigist kodumajapidamise siledatel ja kõvadel pindadel leiduvatest tarvapärastest bakteritest – tingimusel, et puhastamine toimub kiirusel 30 cm/s ja maksimaalse aurusurvega (katsebakter: Enterococcus hirae). / ³⁾ Minimaalne tegur, mille võrra toote kasutusiga pikendatakse, põhineb sisemistel katsetel vee karedusega 20 °dH ja karbonaadi karedusega 15 °dH.
Scope of supply
- EasyFix universaalne põrandapuhastuslapp: 1 tk.
- Vaibaotsik
- Põrandaotsik: EasyFix
Seadmed
- Ohutusklapp
- Aurujoa reguleerimine: käepidemel (kolmeastmeline)
- Paak: eemaldatav ja vajadusel uuesti täidetav
- Integreeritud sisse- ja väljalülitamise lüliti
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Värskendage vaipkattega põrandaid
