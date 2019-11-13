Põrandapesumasin FC 5

FC 5 või akutoitel juhtmevaba FC 5 põrandapesumasinaga saab ühe tööetapiga puhastada nii kuiva, kui ka niisket mustust. Puudub vajadus eelnevaks tüütuks tolmuimemiseks - ja pühkimine on hõlpsam, põhjalikum ja kiirem, kui kunagi varem.