Põrandapesumasin FC 5

FC 5 või akutoitel juhtmevaba FC 5 põrandapesumasinaga saab ühe tööetapiga puhastada nii kuiva, kui ka niisket mustust. Puudub vajadus eelnevaks tüütuks tolmuimemiseks - ja pühkimine on hõlpsam, põhjalikum ja kiirem, kui kunagi varem.

FC 5

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Peske põrand ja imege mustus masinasse vaid ühe liigutusega

Kärcheri revolutsioonilise põrandapesumasinaga FC 5 Floor Cleaner olge valmis kõigeks.


Kaks-ühes revolutsioon põrandapuhastuses: põranda pesemine ja mustuse masinasse imemine toimub samaaegselt. Pesurulliku pidev niisutamine puhta veega tagab lahtise, kuiva ja niiske mustuse eemaldamise põrandalt, samal ajal kui must pesuvesi imetakse kohe masinasse sisse. Automaatselt pöörlevad rullikud tähendavad, et nühkimine on nüüdsest minevik. Tulemus? Täiuslikult puhtad põrandad, mis kuivavad hetkega.

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FC5_Juhtmevaba
FC5 -50%

50% kiirem kui tavapärased meetodid*

Kõvade põrandapindade pesur säästab teie väärtuslikku aega kogu põranda pesemise protsessi vältel: kuna eelnevalt ei ole vaja põrandaid tolmuimejaga puhastada, on koristamise aeg poole lühem.


* Tänu sellele, et mudel FC 5 võimaldab põranda pesta ja mustuse masinasse imeda vaid ühe liigutusega.

20% parem jõudlus**

Tänu automaatselt pöörlevatele rullikutele liigub põrandapesumasin üle pinna peaaegu ise ning oma 500 pöördega minutis suudab masin pinnalt kogu mustuse eemaldada vaid ühe korraga. Tänu sellele saavutate te võrreldes tavalise mopiga põrandapesus palju hügieenilisema ja efektiivsema tulemuse.


**Tavalise lapiga põrandapesumopi ja mudeli FC 5 võrdlus põrandapesemise katsete kategoorias. Viitab keskmisele testitulemusele puhastusefektiivsuse, mustuse imamise ja servade puhastamise osas.

FC5 - 20%
Verschiedene Hartböden

Sobib kõikidele kõvadele põrandapindadele

Olgu tegemist puit-, kivi- või sünteetilise põrandaga: kombineerituna Kärcheri puhastus- ja hooldustoodetega puhastab põrandapesumasin FC 5 ühteviisi hästi kõik kõvad põrandapinnad. Seda tänu kõrgekvaliteetsele mikrokiudrullikutele ja vähesele jääkniiskusele — ja seda isegi tundlikumal parkettpõrandal.


Laia valiku spetsiaalseid puhastusvahendeid põranda optimaalse kaitse saavutamiseks leiate siit.

 

Schnelle Trocknung

Kuiv 2 minutiga

Tänu musta vee masinasse imemisele jätab põrandapesumasin põrandale väga vähe jääkniiskust, mis tähendab, et pestud põrandat saab uuesti kasutada vähem kui 2 minuti pärast.

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Vaevatu põrandapuhastus

Tänu uuele ja revolutsioonilisele kõvade põrandapindade puhastuskontseptsioonile ei ole põrandate pesemine kunagi olnud nii lihtne ja vaevatu — ja seda ilma väsitava nühkimiseta!

Tank

85% veesäästu võrreldes tavapäraste meetoditega

Põrandapesumasin FC 5 aitab säästa väärtuslikku vett. Umbes 60 m2 korteri põranda pesemiseks on vaja kõigest 600 ml vett — tavapärasel meetodil põrandat pestes kulub selleks vähemalt 5–10 liitrit vett.

Revolutsiooniline erinevus

Walze Reinigung bis an den Rand

Innovatiivne ajamikontseptsioon puhastuspea keskel võimaldab masinaga puhastada ka põranda ääred — tagades suurepärased puhastustulemused nii seinte lähedal kui ka nurkades.

Reinigung unter niedrigen Möbeln

Tänu painduvale liigendile on lihtne puhastada isegi madala mööbli alt ja muudest raskesti ligipääsetavatest kohtadest.

Reinigung von Treppen

Tänu pikale toitejuhtmele ja suurele paindlikkusele saab masinaga hõlpsasti puhastada isegi treppe.

Ja nii lihtne kasutada

Walzen
1. Paigaldage puhastusrullikud.
Tank
2. Täitke puhta vee paak.
FC 5 Reinigunsstation
3. Täitke masina alus 50 ml puhta veega.
Walze anfeuchten
4. Kastke rullikud vette ja laske masinal umbes 5 sekundit töötada.
FC
5. Peske põrand.
Tank entleeren
6. Tühjendage musta vee paak.
FC abstellen
7. Lisage masina alusesse 200 ml vett, puhastage põrandapesumasin 30–60 sekundi vältel ja hoiustage.

Lisatarvikud ja puhastusvahendid

Kärcheri põrandapesumasinale on saada mitmeid lisatarvikuid, mistõttu saate te põrandate pesemise kohandada just sobivalt enda põrandale. Standardpuhastusvahend sobib näiteks mistahes tüüpi kõvadele põrandapindadele, samas kui eripuhastusvahendid puidule ja kivile hooldavad ja kaitsevad eriliselt just vastavat tüüpi põrandaid