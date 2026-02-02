Kaasaskantav survepesur OC 4 + Bike Kit
Ideaalne jalgratta puhastamiseks: kompaktne survepesur liikvel olles puhastamiseks. Komplektis rattatarvikute kott spetsiaalselt rattahoolduseks valitud tarvikutega.
Kompaktne ja kaasaskantav: OC 4 on Kärcheri akuga käsisurvepesur, mis sobib ideaalselt kõigile, kes vajavad liikvel olles puhastuslahendust. Tänu integreeritud liitium-ioonakule ja suurele 8-liitrisele veepaagile saate puhastada elektrivõrgust või veeühendustest sõltumata. Kärcheri otsikutehnoloogia tähendab, et puhastamine on tõhus, kuid õrn. 2,8 meetri pikkune spiraalvoolik tagab paindlikkuse ja suure liikumisraadiuse. Pihustuspüstolil on mugavuse suurendamiseks sissetõmmatav funktsioon. Kaasasolev Bike Kit sisaldab praktilist tarvikute kotti, mis sisaldab erinevaid tarvikuid jalgrataste puhastamiseks. OC 4 tekitatav madal surve on piisavalt võimas, et eemaldada rattalt muretult muda, tolm ja mustus. Erinevalt kõrgsurve all töötavatest survepesuritest puudub aga oht kahjustada tundlikke komponente, nagu laagrid, tihendid või rummud. Kas pärast pikka rattasõitu, rattapargis või isegi kodus aias – OC 4 on ideaalne lahendus kiireks puhastamiseks. Võtab minimaalselt ruumi – seadet või tarvikukotti saab hoida tühja veepaagi sees.
Omadused ja tulu
Puhastamine liikvel ollesSuure 8-liitrise veepaagi ja integreeritud laetava akuga saate hõlpsalt puhastada liikvel olles, sõltumata veeühendustest või vooluvõrgust. Paaki saab igast kraanist täitmiseks eemaldada ja tänu lekkekindlale korgile saab seda seejärel muretult transportida nt. pagasiruumis. Paindlik kasutamiseks koerte puhastamisel ja hooldamisel, samuti paljudel muudel puhastustöödel, nt. jalgratastele, aia- ja matkavarustusele, matkasaabastele või vankritele.
Tõhus, kuid õrn madalsurveKärcheri tõhus otsikutehnoloogia tähendab, et survepesur puhastab õrnalt ja säästab vett, eemaldades samas väga tõhusalt mustuse. Ideaalne valik õrnade komponentide kaitsmiseks jalgratastel, nt. laagrid, tihendid või rummud. Usaldusväärne ja täpne puhastusvõime isegi raskesti ligipääsetavates kohtades.
Jalgrattakomplekt – ideaalne oma ratta puhastamiseksMulti Jet ühendab neli pihustustüüpi ühes otsikus, mida saab reguleerida lihtsalt düüsipead keerates. Spetsiaalse kujuga pehmete harjastega hari eemaldab raskesti ligipääsetavatelt kohtadelt isegi tõrksa mustuse ilma värvipinda kriimustamata. Vahudüüs ja Natural Bike Cleaner õrnaks, kuid tõhusaks puhastamiseks ning mikrokiudlapp lõpliku sära saavutamiseks.
Integreeritud liitiumioonaku
- Pikast aku tööajast (kuni 22 minutit) piisab mitme määrdunud lemmiklooma põhjalikuks puhastamiseks.
- LED-tuli annab teavet aku praeguse laetuse oleku kohta.
- USB-tüüpi C laadimispesa võimaldab paindlikku laadimist ka väljas olles, nt. autos või akupangast.
Nutikas hoiustamiskontseptsioon
- Võtab minimaalselt ruumi – seadet saab koos vooliku ja päästikpüstoliga hoida tühja veepaagi sees.
- Mugavat tarvikukotti saab hoida ka paagi sees.
- Lihtne transportida, ruumisäästlik hoiustamine.
Lihtne ja mugav käsitsemine
- Kiire ja lihtne seadistada ja kasutada. Täitke lihtsalt veega ja masin on kasutamiseks valmis.
- Päästikupüstolil on lukustusfunktsioon, mis tagab pingutuseta pideva pihustamise.
- 2,8 m pikkune spiraalvoolik pakub laia tööraadiust.
Lai valik lisatarvikuid
- Lisavarustusena on saadaval laialdased tarvikud kasutusvaldkondade laiendamiseks.
- Õiged tarvikud igaks koristustööks (jalgrattad, välivarustus, aiamööbel, koerad ja palju muud peale selle).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Survevahemik
|Madalsurve
|Vooluhulk (l/min)
|max. 2
|Akutoitel seade
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku tööaeg (min)
|max. 22
|Aku laadimisaeg (h)
|3,5
|Värvus
|Hall
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|296 x 291 x 240
Scope of supply
- Laadija: 5 V / 2 A USB-C laadimiskaabel + adapter (1 tk kumpagi)
- 4-ühes Multi Jet
- Vahuotsik
- Universaalhari
- Mikrokiudlapp
- Pesuaine: Looduslik jalgrattapuhastusvahend 640N, 500 ml
- Hoiustamiskott
Seadmed
- Vee imemine
- Veepaagi maht: 8 l
- toru pikkus: 2.8 m
- Voolikutüüp: Survevoolik
- Integreeritud veefilter
- Survepüstol: Survepüstol
- Seadme filter
Kasutusvaldkonnad
- Jalgrattad
- Telgid/matkavarustus
- Lemmikloomad/koerad
- Kingad/matkajalatsid
- Spordivarustus (surfilaud, süst, aerulaud)
- Lapsevankrid- ja kärud
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Mänguasjad/lasteautod/rattad
- Lillepotid
