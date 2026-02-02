Kompaktne ja kaasaskantav: OC 4 on Kärcheri akuga käsisurvepesur, mis sobib ideaalselt kõigile, kes vajavad liikvel olles puhastuslahendust. Tänu integreeritud liitium-ioonakule ja suurele 8-liitrisele veepaagile saate puhastada elektrivõrgust või veeühendustest sõltumata. Kärcheri otsikutehnoloogia tähendab, et puhastamine on tõhus, kuid õrn. 2,8 meetri pikkune spiraalvoolik tagab paindlikkuse ja suure liikumisraadiuse. Pihustuspüstolil on mugavuse suurendamiseks sissetõmmatav funktsioon. Kaasasolev Bike Kit sisaldab praktilist tarvikute kotti, mis sisaldab erinevaid tarvikuid jalgrataste puhastamiseks. OC 4 tekitatav madal surve on piisavalt võimas, et eemaldada rattalt muretult muda, tolm ja mustus. Erinevalt kõrgsurve all töötavatest survepesuritest puudub aga oht kahjustada tundlikke komponente, nagu laagrid, tihendid või rummud. Kas pärast pikka rattasõitu, rattapargis või isegi kodus aias – OC 4 on ideaalne lahendus kiireks puhastamiseks. Võtab minimaalselt ruumi – seadet või tarvikukotti saab hoida tühja veepaagi sees.