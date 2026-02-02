Kaasaskantav survepesur OC 4 + Pet Kit
Ideaalne koerte õrnaks puhastamiseks: kompaktne survepesur puhastamiseks liikvel olles. Komplektis on lemmikloomatarvikute kott määrdunud neljajalgsetele sõpradele sobivate tarvikutega.
Kompaktne ja kaasaskantav: OC 4 on Kärcheri akuga käsisurvepesur, mis sobib ideaalselt kõigile, kes vajavad liikvel olles puhastuslahendust. Tänu integreeritud liitium-ioonakule ja suurele 8-liitrisele veepaagile saate puhastada elektrivõrgust või veeühendustest sõltumata. Kärcheri otsikutehnoloogia tähendab, et puhastamine on tõhus, kuid õrn. 2,8 meetri pikkune spiraalvoolik tagab paindlikkuse ja suure liikumisraadiuse. Pihustuspüstolil on mugavuse suurendamiseks sissetõmmatav funktsioon. Kaasasolev lemmikloomakomplekt sisaldab praktilist tarvikute kotti, mis sisaldab erinevaid tarvikuid koerte puhastamiseks ja pesemiseks. OC 4 tekitatav madal surve on loomade suhtes õrn, kuid siiski piisavalt võimas, et eemaldada käppadelt ja karvalt muda, tolm ja mustus. Olenemata sellest, kas pärast jalutuskäiku märjas rohus, pritsimist lähimas lombis või mudast metsaringi – lemmikloomakomplektiga OC 4 on ideaalne lahendus kiireks puhastuseks. Optimeeritud kompaktseks hoiustamiseks – seadet või tarvikukotti saab hõlpsaks transportimiseks hoida tühjas veepaagis.
Omadused ja tulu
Puhastamine liikvel ollesSuure 8-liitrise veepaagi ja integreeritud laetava akuga saate hõlpsalt puhastada liikvel olles, sõltumata veeühendustest või vooluvõrgust. Paaki saab igast kraanist täitmiseks eemaldada ja tänu lekkekindlale korgile saab seda seejärel muretult transportida nt. pagasiruumis. Paindlik kasutamiseks koerte puhastamisel ja hooldamisel, samuti paljudel muudel puhastustöödel, nt. jalgratastele, aia- ja matkavarustusele, matkasaabastele või vankritele.
Tõhus, kuid õrn madalsurveKärcheri tõhus otsikutehnoloogia tähendab, et survepesur puhastab õrnalt ja säästab vett, eemaldades samas väga tõhusalt mustuse. Ideaalne pärast jalutuskäiku määrdunud käppade õrnaks puhastamiseks ja tolmuse karva uuesti läikima panemiseks.
Lemmikloomakomplekt – inimese parima sõbra puhastamiseksSpetsiaalselt väljatöötatud silikoonist massaažiotsadega lemmikloomahari eemaldab karvadelt isegi tõrksa mustuse. Koonusjoa otsik on eriti õrn, mistõttu on see ideaalne määrdunud karva ja määrdunud käppade hoolikaks puhastamiseks. Kohev mikrokiudlapp imab endasse palju vett, tunneb end hästi koerte karvas ja hoiab ära ebameeldiva lõhna teket.
Integreeritud liitiumioonaku
- Pikast aku tööajast (kuni 22 minutit) piisab mitme määrdunud lemmiklooma põhjalikuks puhastamiseks.
- LED-tuli annab teavet aku praeguse laetuse oleku kohta.
- USB-tüüpi C laadimispesa võimaldab paindlikku laadimist ka väljas olles, nt. autos või akupangast.
Nutikas hoiustamiskontseptsioon
- Võtab minimaalselt ruumi – seadet saab koos vooliku ja päästikpüstoliga hoida tühja veepaagi sees.
- Mugavat tarvikukotti saab hoida ka paagi sees.
- Lihtne transportida, ruumisäästlik hoiustamine.
Lihtne ja mugav käsitsemine
- Kiire ja lihtne seadistada ja kasutada. Täitke lihtsalt veega ja masin on kasutamiseks valmis.
- Päästikupüstolil on lukustusfunktsioon, mis tagab pingutuseta pideva pihustamise.
- 2,8 m pikkune spiraalvoolik pakub laia tööraadiust.
Lai valik lisatarvikuid
- Lisavarustusena on saadaval laialdased tarvikud kasutusvaldkondade laiendamiseks.
- Õiged tarvikud igaks koristustööks (jalgrattad, välivarustus, aiamööbel, koerad ja palju muud peale selle).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Survevahemik
|Madalsurve
|Vooluhulk (l/min)
|max. 2
|Akutoitel seade
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku tööaeg (min)
|max. 22
|Aku laadimisaeg (h)
|3,5
|Värvus
|Hall
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|296 x 291 x 240
Scope of supply
- Laadija: 5 V / 2 A USB-C laadimiskaabel + adapter (1 tk kumpagi)
- Lamejoa düüs
- Koonusjoa düüs
- Pesuhari lemmikloomadele
- Rätik lemmikloomale
- Hoiustamiskott
Seadmed
- Vee imemine
- Veepaagi maht: 8 l
- toru pikkus: 2.8 m
- Voolikutüüp: Survevoolik
- Integreeritud veefilter
- Survepüstol: Survepüstol
- Seadme filter
Kasutusvaldkonnad
- Lemmikloomad/koerad
- Jalgrattad
- Telgid/matkavarustus
- Kingad/matkajalatsid
- Spordivarustus (surfilaud, süst, aerulaud)
- Lapsevankrid- ja kärud
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Mänguasjad/lasteautod/rattad
- Lillepotid
