Kompaktne ja kaasaskantav: OC 4 on Kärcheri akuga käsisurvepesur, mis sobib ideaalselt kõigile, kes vajavad liikvel olles puhastuslahendust. Tänu integreeritud liitium-ioonakule ja suurele 8-liitrisele veepaagile saate puhastada elektrivõrgust või veeühendustest sõltumata. Kärcheri otsikutehnoloogia tähendab, et puhastamine on tõhus, kuid õrn. 2,8 meetri pikkune spiraalvoolik tagab paindlikkuse ja suure liikumisraadiuse. Pihustuspüstolil on mugavuse suurendamiseks sissetõmmatav funktsioon. Kaasasolev lemmikloomakomplekt sisaldab praktilist tarvikute kotti, mis sisaldab erinevaid tarvikuid koerte puhastamiseks ja pesemiseks. OC 4 tekitatav madal surve on loomade suhtes õrn, kuid siiski piisavalt võimas, et eemaldada käppadelt ja karvalt muda, tolm ja mustus. Olenemata sellest, kas pärast jalutuskäiku märjas rohus, pritsimist lähimas lombis või mudast metsaringi – lemmikloomakomplektiga OC 4 on ideaalne lahendus kiireks puhastuseks. Optimeeritud kompaktseks hoiustamiseks – seadet või tarvikukotti saab hõlpsaks transportimiseks hoida tühjas veepaagis.