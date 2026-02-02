Kaasaskantav survepesur OC 6-18
Kompaktne akutoitega kesksurvepesur puhastamiseks ilma toiteühendust vajamata. 18 V vahetatav aku, akulaadija ja imemisvoolik müüakse eraldi.
Kompaktne puhastus liikvel olles – akutoitega kesksurvepesur OC 6-18 on ideaalne kiireks ja tõhusaks puhastamiseks kodus ja selle ümbruses. Ühendage lihtsalt voolik ja masin on kasutamiseks valmis. Eraldi saadaolev imemisvoolik tähendab, et seda saab kasutada liikvel olles, ammutades vett kaevudest, tsisternidest, ämbritest või looduslikest veekogudest. Õrna lameda jugaotsikuga saab kiiresti eemaldada tõrksa mustuse jalgratastelt, matka- või aiamööblilt, mänguasjadelt ja paljult muult. Lai valik lisatarvikuid laiendab OC 6-18 kasutusvaldkonda: näiteks 5-in-1 Multi Jet on puhastamisel veelgi paindlikum, vahudüüs või pesuhari on saadaval ka eraldi. Vahetatavat akut (ei kuulu tarnekomplekti) saab kasutada kõigis 18 V Kärcher Battery Power platvormi akutoitel seadmetes. Tänu uuenduslikule reaalajas tehnoloogiale näitab aku ekraan töötamise või laadimise ning hoiustamise ajal järelejäänud mahtuvust. Home & Garden äpist näeb praktilisi näpunäiteid seadme ja selle kasutamise kohta.
Omadused ja tulu
Mobiilne puhastus
- Sõltumatu toiteallikast tänu akutehnoloogiale.
- Puhastamine on võimalik ka ilma veeühenduseta tänu imivoolikule või 12-liitrisele veepaagikärule (mõlemad saadaval eraldi).
Praktiline lisatarvikute hoidik masinal
- Voolikut, päästikupüstoli ja pihustustoru saab ruumi säästmiseks lihtsalt ja ohutult seadmesse hoiustada.
- Lisatarvikud on alati käepärast, isegi kui olete liikvel.
- Täidetav 12-liitrine veekäru on saadaval lisatarvikuna.
Home & Garden rakendus
- Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi.
Tõhusam ja optimaalselt reguleeritud keskmine rõhk
- 24 baari rõhk (max.) tõhusaks puhastamiseks.
- Puhastab isegi tundlikud pinnad õrnalt, ohutult ja usaldusväärselt.
Paindlik voolik
- Lihtne vooliku käsitsemine.
18 V Kärcheri aku Vahetatav aku (ei kuulu standardvarustusse)
- Andmete kuvamine reaalajas Real Time Technology abil LCD-ekraanile: allesolev tööaeg, laadimisaeg ja aku maht.
- Vastupidav ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Ühildub kõigi Kärcheri 18 V Battery Power aku platvormi seadmetega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Rõhk (bar)
|max. 24
|Survevahemik
|Keskmine rõhk
|Vooluhulk (l/h)
|max. 200
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|3,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|384 x 241 x 204
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Lamejoa düüs
- Integreeritud veefilter
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Vee imemine
- Voolikutüüp: Painduv voolik
- Survepüstol: Survepüstol
- Pihustusotsik: lühike ja pikk
Kasutusvaldkonnad
- Aia-/terrassi-/rõdumööbel
- Aia mänguasjad
- Aiatööriistad ja -seadmed
- Prügikonteinerid
- Lillepotid
- Jalgrattad
- Veljed
- Rulood
- Telgid/matkavarustus
