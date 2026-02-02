Kompaktne puhastus liikvel olles – akutoitega kesksurvepesur OC 6-18 on ideaalne kiireks ja tõhusaks puhastamiseks kodus ja selle ümbruses. Ühendage lihtsalt voolik ja masin on kasutamiseks valmis. Eraldi saadaolev imemisvoolik tähendab, et seda saab kasutada liikvel olles, ammutades vett kaevudest, tsisternidest, ämbritest või looduslikest veekogudest. Õrna lameda jugaotsikuga saab kiiresti eemaldada tõrksa mustuse jalgratastelt, matka- või aiamööblilt, mänguasjadelt ja paljult muult. Lai valik lisatarvikuid laiendab OC 6-18 kasutusvaldkonda: näiteks 5-in-1 Multi Jet on puhastamisel veelgi paindlikum, vahudüüs või pesuhari on saadaval ka eraldi. Vahetatavat akut saab kasutada kõigis 18 V Kärcher Battery Power platvormi akutoitel seadmetes. Tänu uuenduslikule reaalajas tehnoloogiale näitab aku ekraan töötamise või laadimise ning hoiustamise ajal järelejäänud mahtuvust. Home & Garden äpist näeb praktilisi näpunäiteid seadme ja selle kasutamise kohta.