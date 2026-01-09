Anduri asendusplaat
Anduri vahetusplaadid kastmissüsteemidele SensoTimer ST6 eco!ogic ja ST6 Duo eco!ogic, et tagada süsteemi optimaalne toimimine igal ajal. Anduri plaate tuleks vahetada kord aastas.
Kastmissüsteemid SensoTimer ST6 ja ST6 Duo eco!ogic tagavad kontrollitud kastmise. Kastmissüsteemiga koos tarnitavad andurid mõõdavad pinnase niiskustaset ja edastavad andmed raadio teel SensoTimer süsteemile. Anduril asuv anduri plaat peab mõõtmiste teostamiseks olema kontaktis pinnasega. Plaati tulekeks asendada vahetusplaadiga kord aastas, et tagada süsteemi sujuv toimimine. Anduri plaatide vahetus on kiire ja lihtne ning see on teostatav vaid kruvikeeraja abil. Selleks tuleb anduri tagaküljelt kruvida lahti kaks kruvi, eemaldada anduri eesmine kate ja võtta plaat välja. Vana plaadi saab hõlpsasti uue vastu välja vahetada. Seejärel tuleb anduri kate tagasi paigaldada ja kinni kruvida. Ongi valmis.
Omadused ja tulu
Asendatav anduri plaat
- Anduri töö optimaalne süsteem.
Kastmine vastavalt niiskustasemele
- Kastmiseks vastavalt enda vajadustele
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|48 x 12 x 4
Scope of supply
- Anduri vahetusplaat: 2 tk.
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine