Kastmissüsteemid SensoTimer ST6 ja ST6 Duo eco!ogic tagavad kontrollitud kastmise. Kastmissüsteemiga koos tarnitavad andurid mõõdavad pinnase niiskustaset ja edastavad andmed raadio teel SensoTimer süsteemile. Anduril asuv anduri plaat peab mõõtmiste teostamiseks olema kontaktis pinnasega. Plaati tulekeks asendada vahetusplaadiga kord aastas, et tagada süsteemi sujuv toimimine. Anduri plaatide vahetus on kiire ja lihtne ning see on teostatav vaid kruvikeeraja abil. Selleks tuleb anduri tagaküljelt kruvida lahti kaks kruvi, eemaldada anduri eesmine kate ja võtta plaat välja. Vana plaadi saab hõlpsasti uue vastu välja vahetada. Seejärel tuleb anduri kate tagasi paigaldada ja kinni kruvida. Ongi valmis.