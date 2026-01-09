Niisutusvoolik
Tänu vee ühtlasele jaotumisele sobib 25 m pikkune voolik suurepäraselt hekkide ja põõsaste kastmiseks. Voolik ei sisalda ftalaate ja seda saab pikendada kuni 50 meetrini.
Kastmiskomplekti Kärcher Rain System® kuulub 25 m pikkune niisutusvoolik. Vesi tilgub voolikust ühtlaselt kogu vooliku pikkuses ja kukub just vajalikku kohta. See tagab hekkide ja põõsaste väga tõhusa kastmise. Voolikut saab I-konnektoritega vajaduspõhiselt lühendada ja pikendada või moodustada T-konnektoritega uusi harusid (vooliku maksimaalne pikkus on 50 m). T-konnektori soovitame ühendada kastmissüsteemiga Kärcher Rain System®. Tänu T-konnektori reguleeritavale külgharule saab vee vooluhulka niisutusvoolikus optimaalselt reguleerida. Kahekihiline voolik ei sisalda ftalaate, kaadmiumi, baariumi ja pliid ning on seetõttu tervisele ohutu. Vooliku ideaalseks töösurveks on kuni 2 baari. Vooliku paigaldamine on äärmiselt lihtne ja selleks ei ole vaja tööriistu. Kastmissüsteemis Kärcher Rain System® on kombineeritud mikrotilguti ja tavalise kastmissüsteemi eelised. Süsteem töötab survega kuni 4 baari, seda saab eraldi kohandada peaaegu igale aiatüübile.
Omadused ja tulu
Kärcher Rain System®-i niisutusvoolik
- Taimede kastmine otse nende lähedalt.
Saab pikendada kuni 50 m pikkuseks.
- Vesi tilgub ühtlaselt kogu vooliku ulatuses.
Kvaliteetaiavoolik
- Keskkonnasõbralik ja ohutu tervisele.
Ei sisalda kaadmiumi, baariumi ja pliid
Talvekindel
- Voolik võib talvisel ajal väljas olla.
Niisutusvooliku optimaalne surve on 2 bar
Saab kasutada ka maa all
- Niisutusvooliku saab kuni 5 cm sügavusele lahtise pinnasekihi alla paigaldada.
25 m pikk
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|1/2″
|toru pikkus (m)
|25
|Maksimaalne rõhk (bar)
|4
|Väljundmaht 4 baari korral (l/h)
|625
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|1,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|235 x 455 x 29
Seadmed
- Talvekindel
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Hekid, põõsad
- Ridades istutamine