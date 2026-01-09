Kastmiskomplekti Kärcher Rain System® kuulub 25 m pikkune niisutusvoolik. Vesi tilgub voolikust ühtlaselt kogu vooliku pikkuses ja kukub just vajalikku kohta. See tagab hekkide ja põõsaste väga tõhusa kastmise. Voolikut saab I-konnektoritega vajaduspõhiselt lühendada ja pikendada või moodustada T-konnektoritega uusi harusid (vooliku maksimaalne pikkus on 50 m). T-konnektori soovitame ühendada kastmissüsteemiga Kärcher Rain System®. Tänu T-konnektori reguleeritavale külgharule saab vee vooluhulka niisutusvoolikus optimaalselt reguleerida. Kahekihiline voolik ei sisalda ftalaate, kaadmiumi, baariumi ja pliid ning on seetõttu tervisele ohutu. Vooliku ideaalseks töösurveks on kuni 2 baari. Vooliku paigaldamine on äärmiselt lihtne ja selleks ei ole vaja tööriistu. Kastmissüsteemis Kärcher Rain System® on kombineeritud mikrotilguti ja tavalise kastmissüsteemi eelised. Süsteem töötab survega kuni 4 baari, seda saab eraldi kohandada peaaegu igale aiatüübile.