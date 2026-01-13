Usaldusväärsed kraani ühendused, voolikute üleminekud ja voolikud on tõhusa kastmissüsteemi aluseks. Kärcher pakub täielikku valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahti ühendamiseks ja parandamiseks vajaminevatest tarvikutest. Näiteks 1/2" keermega ühendus voolikuühenduste kinnitamiseks vihmutite külge (sisekeermega). Universaalne 1/2" keerme ühendus sobib kõikidele tavapärastele aiavoolikutele ning selle ergonoomiline disain tagab kasutamislihtsuse. Ühendus sobib kolme tavapärase läbimõõduga aiavoolikute ja olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega.