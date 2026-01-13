1/2" keermega ühendus
1/2" keermega ühendus voolikuühenduste kinnitamiseks näiteks vihmutite külge (sisekeere).
Usaldusväärsed kraani ühendused, voolikute üleminekud ja voolikud on tõhusa kastmissüsteemi aluseks. Kärcher pakub täielikku valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahti ühendamiseks ja parandamiseks vajaminevatest tarvikutest. Näiteks 1/2" keermega ühendus voolikuühenduste kinnitamiseks vihmutite külge (sisekeermega). Universaalne 1/2" keerme ühendus sobib kõikidele tavapärastele aiavoolikutele ning selle ergonoomiline disain tagab kasutamislihtsuse. Ühendus sobib kolme tavapärase läbimõõduga aiavoolikute ja olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
Kiirkinnitussüsteem
- Saab kombineerida kõigi tavaliste takjapaelasüsteemidega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Keerme suurus
|G1/2
|Värvus
|Must
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|39 x 39 x 25
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Köögiaed
- Aiatööriistad ja -tarvikud