Terviklikud kraaniliitmikud, voolikuliitmikud ja voolikud on tõhusa kastmise alus. Seetõttu pakub Kärcher täielikku tarvikute valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahutamiseks, juhtimiseks ja parandamiseks. Näiteks Kärcheri juhtklapp – ideaalne lahendus veevoolu reguleerimiseks nullist kuni maksimumini. Ergonoomilise disaini tõttu on klappi lihtne kasutada. Juhtklappi saab kasutada vooliku ja vihmuti ühendamiseks või kahe vooliku kahesuunaliseks ühendamiseks. Kärcheri juhtklapp ühildub kõigi kiirkinnitussüsteemidega ja kõigi tavalise läbimõõduga aiavoolikutega.