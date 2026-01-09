Juhtklapp
Juhtklapp paigaldamiseks vooliku ja vihmuti vahele. Pidevalt muutuva veevoolu reguleerimiseks 0-st maksimumini. Sisaldab kahesuunalist liitmikku kahe vooliku ühendamiseks.
Terviklikud kraaniliitmikud, voolikuliitmikud ja voolikud on tõhusa kastmise alus. Seetõttu pakub Kärcher täielikku tarvikute valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahutamiseks, juhtimiseks ja parandamiseks. Näiteks Kärcheri juhtklapp – ideaalne lahendus veevoolu reguleerimiseks nullist kuni maksimumini. Ergonoomilise disaini tõttu on klappi lihtne kasutada. Juhtklappi saab kasutada vooliku ja vihmuti ühendamiseks või kahe vooliku kahesuunaliseks ühendamiseks. Kärcheri juhtklapp ühildub kõigi kiirkinnitussüsteemidega ja kõigi tavalise läbimõõduga aiavoolikutega.
Omadused ja tulu
Saab kasutada kõikjal.
Sisaldab kahesuunalist üleminekut.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Kollane
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|105 x 32 x 32