Terved kraani ühendused, vooliku üleminekud ja voolikud on tõhusa kastmise aluseks. Seetõttu pakub Kärcher täielikku lisatarvikute valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahti ühendamiseks, reguleerimiseks ja parandamiseks (nt Kärcheri juhtklappi) — see on ideaalne võimalus vee vooluhulka minimaalsest maksimaalseni reguleerida. Lisaks on sellel ergonoomiline disain, mis tagab kasutuslihtsuse. Juhtklappi saab kasutada kas vooliku ja vihmuti ühendamiseks või saab selle ja kahesuunalise ülemineku abil ühendada kaks voolikut. Kärcheri juhtklapp ühildub kõikide saadaolevate kiirkinnitussüsteemide ja kõigi enamlevinud läbimõõduga voolikutega.