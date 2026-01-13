Usaldusväärsed kraaniliitmikud, voolikuliitmikud ja voolikud on tõhusas kastmissüsteemis olulised. Kärcher pakub täielikku tarvikute valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahutamiseks ja parandamiseks. Näiteks kahesuunaline liitmik kahe vooliku ühendamiseks. See kõrgekvaliteetne ja universaalne kahesuunaline liitmik sobib kõigile tavalistele aiavoolikutele ning selle ergonoomiline disain tagab kasutuslihtsuse. Kahesuunaline liitmik sobib kolme tavalise aiavooliku läbimõõduga ja kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega.