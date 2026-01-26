Terved kraani ühendused, vooliku üleminekud ja voolikud on tõhusa kastmise aluseks. Seetõttu pakub Kärcher täielikku lisatarvikute valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahti ühendamiseks ja parandamiseks (nt kahesuunalist üleminekut kahe vooliku ühendamiseks). Kahesuunalist üleminekut saab kasutada kõikide standardsete aiavoolikutega ning see avaldab muljet oma töökindla kvaliteedi ja kasutuslihtsust tagava ergonoomilise disainiga. Kahesuunaline üleminek ühildub kolme kõige enamlevinud läbimõõduga voolikute ja kõigi saadaolevate kiirkinnitussüsteemidega.