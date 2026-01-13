Kõrgekvaliteetne kahesuunaline jaotur ning G 3/4 kraaniadapter ja G 1/2 reduktor võimaldavad kasta samaaegselt kuni kahe voolikuga. Kahesuunalisel jaoturil on kaks kraaniadapterit koos kahe sõltumatu kontrolleriga ning optimaalse veevoolu kontrollfunktsioon. Seda saab kasutada universaalselt koos standardsete aiavoolikutega ning sellel on muljetavaldav kvaliteet ja ergonoomiline disain, mis muudab seadme käsitsemise eriti mugavaks ja lihtsaks. Sujuvalt toimiv ühendusliides, millel on töökindel sisekeere, ning mis tagab lihtsa ja mugava ühendamise veekraaniga. Kahesuunaline jaotur sobib enamike kiirkinnitussüsteemidega.