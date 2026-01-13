Kahe väljundiga jaotur
2-suunaline jaotur kahe sõltumatu, eraldi reguleeritava veeühendusega. Sobib ideaalselt kahe vooliku ühendamiseks ühe kraani külge. (G 3/4 kraani ühendus, G 1/2 keerme vähendus.)
Kõrgekvaliteetne kahesuunaline jaotur ning G 3/4 kraaniadapter ja G 1/2 reduktor võimaldavad kasta samaaegselt kuni kahe voolikuga. Kahesuunalisel jaoturil on kaks kraaniadapterit koos kahe sõltumatu kontrolleriga ning optimaalse veevoolu kontrollfunktsioon. Seda saab kasutada universaalselt koos standardsete aiavoolikutega ning sellel on muljetavaldav kvaliteet ja ergonoomiline disain, mis muudab seadme käsitsemise eriti mugavaks ja lihtsaks. Sujuvalt toimiv ühendusliides, millel on töökindel sisekeere, ning mis tagab lihtsa ja mugava ühendamise veekraaniga. Kahesuunaline jaotur sobib enamike kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
Kaks veeväljundit, mida saab teineteisest sõltumatult reguleerida
- Kraani küljes oleva kahe veeväljundi erinev kasutamine.
Integreeritud eelfilter
- Eriti pikk kasutusiga.
Sujuvalt toimiv ühenduslüli
- Lihtne kinnitada 3/4" või 1/2" keermega kraanidele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Keerme suurus
|G3/4 + G1/2
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|50 x 126 x 78
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Köögiaed
- Aiatööriistad ja -tarvikud