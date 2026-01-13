Kõrgekvaliteetne ja vastupidav kahesuunaline messingist ühendus kahe vooliku ühendamiseks ja vooliku pikendamiseks. Uus valik kõrgekvaliteetseid messingist üleminekuid Kärcherilt poolprofessionaalseks kasutamiseks aedades ja kõikide survete juures. See kõrgekvaliteetne ja töökindel üleminek on äärmiselt vastupidav ning sobib suuremahulisemateks kastmistoiminguteks. Nutikas on kasta koos Kärcheriga.