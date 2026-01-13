Kahe väljundiga jaotur, messing
Kõrgekvaliteetne ja vastupidav kahesuunaline messingist ühendus kahe vooliku ühendamiseks ja vooliku pikendamiseks.
Kõrgekvaliteetne ja vastupidav kahesuunaline messingist ühendus kahe vooliku ühendamiseks ja vooliku pikendamiseks. Uus valik kõrgekvaliteetseid messingist üleminekuid Kärcherilt poolprofessionaalseks kasutamiseks aedades ja kõikide survete juures. See kõrgekvaliteetne ja töökindel üleminek on äärmiselt vastupidav ning sobib suuremahulisemateks kastmistoiminguteks. Nutikas on kasta koos Kärcheriga.
Omadused ja tulu
Kahesuunaline üleminek
- Kahe vooliku ühendamiseks.
Valmistatud messingist
- Kõrge kvaliteediga, vastupidav ühendus
Kiirkinnitussüsteem
- Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Messing
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|20 x 20 x 48
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Köögiaed
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud