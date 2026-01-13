Usaldusväärsed kraaniliitmikud, voolikuliitmikud ja voolikud on tõhusas kastmissüsteemis olulised. Kärcher pakub täielikku tarvikute valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahutamiseks ja parandamiseks. Näiteks tugev kraaniliitmiku 1" keerme üleminek 3/4" keermele. Üleminek võimaldab ühendada kahe erineva suurusega keermeid. Universaalne voolikute parandusühendus sobib kõikidele tavalistele aiavoolikutele ning selle ergonoomiline disain tagab kasutuslihtsuse. Ideaalne lahendus kahe vooliku ühendamiseks või parandamiseks. Kraaniliitmiku 1" keerme üleminek 3/4" keermele sobib ideaalselt ühendamiseks Kärcheri aiapumpadega ning kolme enamlevinud aiavoolikute läbimõõduga ja kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega.