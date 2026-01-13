Kiirliide 1" keerme ja 3/4" reduktoriga
Eriti töökindel 1" kraani ühendus koos 3/4" keerme reduktoriga, et ühendada kahe erineva suurusega keermeid. Sobib ideaalselt Kärcheri aiapumpade ühendamiseks. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.
Usaldusväärsed kraaniliitmikud, voolikuliitmikud ja voolikud on tõhusas kastmissüsteemis olulised. Kärcher pakub täielikku tarvikute valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahutamiseks ja parandamiseks. Näiteks tugev kraaniliitmiku 1" keerme üleminek 3/4" keermele. Üleminek võimaldab ühendada kahe erineva suurusega keermeid. Universaalne voolikute parandusühendus sobib kõikidele tavalistele aiavoolikutele ning selle ergonoomiline disain tagab kasutuslihtsuse. Ideaalne lahendus kahe vooliku ühendamiseks või parandamiseks. Kraaniliitmiku 1" keerme üleminek 3/4" keermele sobib ideaalselt ühendamiseks Kärcheri aiapumpadega ning kolme enamlevinud aiavoolikute läbimõõduga ja kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
Äärmiselt töökindel
- Garanteeritud vastupidavus
Reduktor
- Võimaldab ühendada kaks eri suurusega keeret
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Keerme suurus
|G3/4 + G1
|Värvus
|Must
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|46 x 39 x 39
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Köögiaed
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud