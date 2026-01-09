Kiirliide 1" keerme ja 3/4" reduktoriga
Eriti töökindel G1 kraani adapter koos G3/4 reduktoriga kahe erineva suurusega keerme ühendamiseks. Ideaalne Kärcheri aiapumpade ühendamiseks. Ühildub kõigi kiirkinnitussüsteemidega.
Terved kraani ühendused, vooliku üleminekud ja voolikud on tõhusa kastmise aluseks. Seetõttu pakub Kärcher täielikku lisatarvikute valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahti ühendamiseks ja parandamiseks (nt töökindlat G1 kraani adapterit koos G3/4 reduktoriga). Reduktor võimaldab ühendada kaks erineva suurusega keeret. Universaalset voolikukonnektorit saab kasutada kõikidel standardsetele aiavoolikutel ning selle ergonoomiline disain tagab kasutuslihtsuse. Ideaalne lahendus kahe vooliku ühendamiseks või parandamiseks. G1 kraani adapter koos G3/4 reduktoriga sobib eriti hästi Kärcheri aiapumpade ühendamiseks ja ühildub kolme kõige enamlevinud läbimõõduga voolikute ja kõigi saadaolevate kiirkinnitussüsteemidega
Omadused ja tulu
Äärmiselt töökindel
Reduktor
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Keerme suurus
|G3/4 + G1
|Värvus
|Must
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|46 x 39 x 39
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.