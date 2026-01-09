Terved kraani ühendused, vooliku üleminekud ja voolikud on tõhusa kastmise aluseks. Seetõttu pakub Kärcher täielikku lisatarvikute valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahti ühendamiseks ja parandamiseks (nt töökindlat G1 kraani adapterit koos G3/4 reduktoriga). Reduktor võimaldab ühendada kaks erineva suurusega keeret. Universaalset voolikukonnektorit saab kasutada kõikidel standardsetele aiavoolikutel ning selle ergonoomiline disain tagab kasutuslihtsuse. Ideaalne lahendus kahe vooliku ühendamiseks või parandamiseks. G1 kraani adapter koos G3/4 reduktoriga sobib eriti hästi Kärcheri aiapumpade ühendamiseks ja ühildub kolme kõige enamlevinud läbimõõduga voolikute ja kõigi saadaolevate kiirkinnitussüsteemidega