Usaldusväärsed kraaniliitmikud, voolikuliitmikud ja voolikud on tõhusas kastmissüsteemis olulised. Kärcher pakub täielikku tarvikute valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahutamiseks ja parandamiseks. Näiteks eriti töökindel kraaniliitmiku 3/4" keerme üleminek 1/2" keermele. Üleminek võimaldab ühendada kahe erineva suurusega keermeid. Universaalne voolikuparandusliitmik sobib kõigile tavalistele aiavoolikutele ning selle ergonoomiline disain tagab kasutuslihtsuse. Ideaalne lahendus kahe vooliku ühendamiseks või parandamiseks. Kraaniliitmiku 3/4" keerme üleminek 1/2" keermele ühildub kolme enamlevinud aiavoolikute läbimõõduga ja kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega.