Kiirliide 3/4" keerme ja 1/2" reduktoriga

Eriti töökindel kraani ühendus 3/4" keerme ja 1/2" reduktoriga. Reduktor võimaldab ühendada kahe erineva suurusega keermeid. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.

Usaldusväärsed kraaniliitmikud, voolikuliitmikud ja voolikud on tõhusas kastmissüsteemis olulised. Kärcher pakub täielikku tarvikute valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahutamiseks ja parandamiseks. Näiteks eriti töökindel kraaniliitmiku 3/4" keerme üleminek 1/2" keermele. Üleminek võimaldab ühendada kahe erineva suurusega keermeid. Universaalne voolikuparandusliitmik sobib kõigile tavalistele aiavoolikutele ning selle ergonoomiline disain tagab kasutuslihtsuse. Ideaalne lahendus kahe vooliku ühendamiseks või parandamiseks. Kraaniliitmiku 3/4" keerme üleminek 1/2" keermele ühildub kolme enamlevinud aiavoolikute läbimõõduga ja kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega.

Omadused ja tulu
Äärmiselt töökindel
  • Garanteeritud vastupidavus
Reduktor
  • Võimaldab ühendada kaks eri suurusega keeret
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Keerme suurus G3/4 + G1/2
Värvus Must
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 48 x 33 x 33

Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.

Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Köögiaed
  • Potitaimed
  • Dekoratiivtaimed
  • Aiatööriistad ja -tarvikud