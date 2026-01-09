Terved kraani ühendused, vooliku üleminekud ja voolikud on tõhusa kastmise aluseks. Seetõttu pakub Kärcher täielikku lisatarvikute valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahti ühendamiseks ja parandamiseks (nt töökindlat G3/4 kraani adapterit koos G1/2 reduktoriga). Reduktor võimaldab ühendada kaks erineva suurusega keeret. Universaalset voolikukonnektorit saab kasutada kõikidel standardsetele aiavoolikutel ning selle ergonoomiline disain tagab kasutuslihtsuse. Ideaalne lahendus kahe vooliku ühendamiseks või parandamiseks. G3/4 kraani adapter koos G1/2 reduktoriga ühildub kolme kõige enamlevinud läbimõõduga voolikute ja kõigi saadaolevate kiirkinnitussüsteemidega.