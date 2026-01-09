Kiirliide 3/4" keerme ja 1/2" reduktoriga
Eriti töökindel G3/4 kraani adapter koos G1/2 reduktoriga. Reduktor võimaldab ühendada kaks erineva suurusega keeret. Ühildub kõigi kiirkinnitussüsteemidega.
Terved kraani ühendused, vooliku üleminekud ja voolikud on tõhusa kastmise aluseks. Seetõttu pakub Kärcher täielikku lisatarvikute valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahti ühendamiseks ja parandamiseks (nt töökindlat G3/4 kraani adapterit koos G1/2 reduktoriga). Reduktor võimaldab ühendada kaks erineva suurusega keeret. Universaalset voolikukonnektorit saab kasutada kõikidel standardsetele aiavoolikutel ning selle ergonoomiline disain tagab kasutuslihtsuse. Ideaalne lahendus kahe vooliku ühendamiseks või parandamiseks. G3/4 kraani adapter koos G1/2 reduktoriga ühildub kolme kõige enamlevinud läbimõõduga voolikute ja kõigi saadaolevate kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
Äärmiselt töökindel
- Garanteeritud vastupidavus
Reduktor
- Võimaldab ühendada kaks eri suurusega keeret
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Keerme suurus
|G3/4 + G1/2
|Värvus
|Must
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|48 x 33 x 33
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.