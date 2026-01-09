Kinnishoidmiskohaga vooliku üleminek Plus
Universaalne vooliku üleminek Plus, millel on süvendatud, plastmassist kinnihoidmiskoht, mis tagab mugava käsitsemise. Ühildub kõigi kiirkinnitussüsteemidega.
Voolikute kokku ja lahti ühendamine ning parandamine on tehtud äärmiselt lihtsaks Kärcheri praktilise ja ergonoomilise vooliku üleminekuga Plus, millel on süvendatud, plastmassist kinnihoidmiskoht, et tagada eriti mugav käsitsemine. Paindlik ühendussüsteem lihtsustab väikeste ja suurte aedade ning alade kastmist olulisel määral. Funktsioneerivad kraani ühendused ja vooliku üleminekud on hea kastmissüsteemi peamisteks elementideks. Universaalne vooliku üleminek Plus ühildub kolme kõige enamlevinud läbimõõduga voolikute ja kõigi saadaolevate kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
Plastmassist süvendatud hoidmiskohad
- Lihtne kasutada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Värvus
|Kollane
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|65 x 33 x 45