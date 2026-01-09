Voolikute kokku ja lahti ühendamine ning parandamine on tehtud äärmiselt lihtsaks Kärcheri praktilise ja ergonoomilise vooliku üleminekuga Plus, millel on süvendatud, plastmassist kinnihoidmiskoht, et tagada eriti mugav käsitsemine. Paindlik ühendussüsteem lihtsustab väikeste ja suurte aedade ning alade kastmist olulisel määral. Funktsioneerivad kraani ühendused ja vooliku üleminekud on hea kastmissüsteemi peamisteks elementideks. Universaalne vooliku üleminek Plus ühildub kolme kõige enamlevinud läbimõõduga voolikute ja kõigi saadaolevate kiirkinnitussüsteemidega.