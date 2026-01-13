Usaldusväärsed kraani ühendused, voolikute üleminekud ja voolikud on tõhusa kastmissüsteemi aluseks. Kärcher pakub täielikku valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahti ühendamiseks ja parandamiseks vajaminevatest tarvikutest. Näiteks kolmesuunaline ühendus kolme vooliku ühendamiseks. See kõrgekvaliteetne ja universaalne kolmesuunaline jaotur sobib kõikidele standardsetele aiavoolikutele ning selle ergonoomiline disain tagab kasutamislihtsuse. Kolmesuunaline jaotur sobib kolme tavapärase läbimõõduga aiavoolikute ja olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega.