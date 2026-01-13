Kolme väljundiga jaotur
Kolmesuunaline ühendus kolme vooliku ühendamiseks. Töökindel kvaliteet ja atraktiivne disain.
Usaldusväärsed kraani ühendused, voolikute üleminekud ja voolikud on tõhusa kastmissüsteemi aluseks. Kärcher pakub täielikku valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahti ühendamiseks ja parandamiseks vajaminevatest tarvikutest. Näiteks kolmesuunaline ühendus kolme vooliku ühendamiseks. See kõrgekvaliteetne ja universaalne kolmesuunaline jaotur sobib kõikidele standardsetele aiavoolikutele ning selle ergonoomiline disain tagab kasutamislihtsuse. Kolmesuunaline jaotur sobib kolme tavapärase läbimõõduga aiavoolikute ja olemasolevate kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
Töökindel disain
- Garanteeritud vastupidavus
3 vooliku ühendamiseks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|15 x 65 x 60
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Köögiaed
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud