Kolme väljundiga jaotur
3-suunaline jaotur kolme sõltumatu, eraldi reguleeritava veeühendusega. Sobib ideaalselt kolme vooliku ühendamiseks ühe kraani külge. (G 1 kraani ühendus, G 3/4 keerme vähendus.)
Kõrgekvaliteetne kolmesuunaline jaotur ning G 1 kraaniadapter ja G 3/4 reduktor võimaldavad kasta samaaegselt kuni kolme voolikuga. Kolmesuunalisel jaoturil on kolm kraaniadapterit koos kolme sõltumatu kontrolleriga ning optimaalse veevoolu kontrollfunktsioon. Seda saab kasutada universaalselt koos standardsete aiavoolikutega ning sellel on muljetavaldav kvaliteet ja ergonoomiline disain, mis muudab seadme käsitsemise eriti mugavaks ja lihtsaks. Sujuvalt toimiv ühendusliides, millel on töökindel sisekeere, ning mis tagab lihtsa ja mugava ühendamise veekraaniga. Kolmesuunaline jaotur sobib enamike kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
Kolm veeväljundit, mida saab üksteisest sõltumatult reguleerida
- Kraani küljes oleva kolme veeväljundi erinev kasutamine.
Integreeritud eelfilter
- Eriti pikk kasutusiga.
Sujuvalt toimiv ühenduslüli
- Lihtne kinnitada 1" või 3/4" keermega kraanidele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|60 x 22 x 180
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Köögiaed
- Aiatööriistad ja -tarvikud