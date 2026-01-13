Kõrgekvaliteetne kolmesuunaline jaotur ning G 1 kraaniadapter ja G 3/4 reduktor võimaldavad kasta samaaegselt kuni kolme voolikuga. Kolmesuunalisel jaoturil on kolm kraaniadapterit koos kolme sõltumatu kontrolleriga ning optimaalse veevoolu kontrollfunktsioon. Seda saab kasutada universaalselt koos standardsete aiavoolikutega ning sellel on muljetavaldav kvaliteet ja ergonoomiline disain, mis muudab seadme käsitsemise eriti mugavaks ja lihtsaks. Sujuvalt toimiv ühendusliides, millel on töökindel sisekeere, ning mis tagab lihtsa ja mugava ühendamise veekraaniga. Kolmesuunaline jaotur sobib enamike kiirkinnitussüsteemidega.