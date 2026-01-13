Kolme väljundiga jaotur, messing
Kõrgekvaliteetne ja vastupidav kolmesuunaline messingist ühendus kolme vooliku ühendamiseks. Kahe eraldi vooliku ühendamiseks.
Uus valik kõrgekvaliteetseid messingist üleminekuid Kärcherilt poolprofessionaalseks kasutamiseks aedades ja kõikide survete juures. See kõrgekvaliteetne ja töökindel üleminek on äärmiselt vastupidav ning sobib suuremahulisemateks kastmistoiminguteks. Nutikas on kasta koos Kärcheriga.
Omadused ja tulu
Kolmesuunaline üleminek
- Kolme vooliku kiireks ühendamiseks, mis võimaldab kahte sõltumatut liini
Valmistatud messingist
- Kõrge kvaliteediga, vastupidav ühendus
Kiirkinnitussüsteem
- Sobib kõikide tuntud kaubamärkide toodetega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|15 x 55 x 60
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Köögiaed
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud