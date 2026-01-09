Terved kraani ühendused, vooliku üleminekud ja voolikud on tõhusa kastmise aluseks. Seetõttu pakub Kärcher täielikku lisatarvikute valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahti ühendamiseks ja parandamiseks (nt kolmesuunalist üleminekut kolme vooliku ühendamiseks). Kolmesuunalist üleminekut saab kasutada kõikide standardsete aiavoolikutega ning see avaldab muljet oma töökindla kvaliteedi ja kasutuslihtsust tagava ergonoomilise disainiga. Kolmesuunaline üleminek ühildub kolme kõige enamlevinud läbimõõduga voolikute ja kõigi saadaolevate kiirkinnitussüsteemidega.