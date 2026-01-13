Usaldusväärsed kraaniliitmikud, voolikuliitmikud ja voolikud on tõhusas kastmissüsteemis olulised. Kärcher pakub täielikku tarvikute valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahutamiseks ja parandamiseks. Näiteks liitmik aiavoolikute ühendamiseks siseruumide kraanidega. See kõrgekvaliteetne ja universaalne siseruumide kraanide liitmik sobib kõigile tavalistele aiavoolikutele ning selle ergonoomiline disain tagab kasutuslihtsuse. Vastupidav messingist sisekeere koos keermekaitsega tagab lihtsa ühenduse. Kraaniliitmik ühildub kolme tavalise aiavooliku läbimõõduga ja kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega.