Kraani adapter siseruumidele
Kraani ühendus siseruumidesse. Võimaldab ühendada aiavooliku siseruumis. Lihtne ühendus sisemise messingkeerme ja keerme töökindla kaitsmega.
Usaldusväärsed kraaniliitmikud, voolikuliitmikud ja voolikud on tõhusas kastmissüsteemis olulised. Kärcher pakub täielikku tarvikute valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahutamiseks ja parandamiseks. Näiteks liitmik aiavoolikute ühendamiseks siseruumide kraanidega. See kõrgekvaliteetne ja universaalne siseruumide kraanide liitmik sobib kõigile tavalistele aiavoolikutele ning selle ergonoomiline disain tagab kasutuslihtsuse. Vastupidav messingist sisekeere koos keermekaitsega tagab lihtsa ühenduse. Kraaniliitmik ühildub kolme tavalise aiavooliku läbimõõduga ja kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
Messingist sisekeermega kinnitus
- Garanteeritud vastupidavus
Keermekaitse
- Lihtsaks kinnitamiseks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Keerme suurus
|G3/4
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|54 x 34 x 34
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Aiatööriistad ja -tarvikud