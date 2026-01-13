Kraani ühendus 3/4" keerme ja 1/2" reduktoriga, messing
Kõrgekvaliteetne messingist 3/4" kraani ühendus koos 1/2" keerme reduktoriga, et ühendada kahe erineva suurusega keermeid. Kummist libisemisvastane haardekoht hõlpsaks käsitsemiseks ja ühendamiseks. Uus valik kõrgekvaliteetseid messingist üleminekuid Kärcherilt poolprofessionaalseks kasutamiseks aedades ja kõikide survete juures. See kõrgekvaliteetne ja töökindel üleminek on äärmiselt vastupidav ning sobib suuremahulisemateks kastmistoiminguteks. Nutikas on kasta koos Kärcheriga.
Omadused ja tulu
Kõrgekvaliteetne kraani ühendus, messing
- Töökindlus ja vastupidavus
Mugav kummirõngas käepidemel
- Lihtne käsitseda ja parem kinnitus
Reduktor
- Võimaldab ühendada kaks eri suurusega keeret
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Keerme suurus
|G3/4 + G1/2
|Värvus
|Messing
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|44 x 37 x 37
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Köögiaed
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud