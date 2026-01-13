Kõrgekvaliteetne messingist 3/4" kraani ühendus koos 1/2" keerme reduktoriga, et ühendada kahe erineva suurusega keermeid. Kummist libisemisvastane haardekoht hõlpsaks käsitsemiseks ja ühendamiseks. Uus valik kõrgekvaliteetseid messingist üleminekuid Kärcherilt poolprofessionaalseks kasutamiseks aedades ja kõikide survete juures. See kõrgekvaliteetne ja töökindel üleminek on äärmiselt vastupidav ning sobib suuremahulisemateks kastmistoiminguteks. Nutikas on kasta koos Kärcheriga.