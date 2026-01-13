Kraani ühendus, messing, 1" keermega
Töökindel ja vastupidav messingist 1" kraani ühendus suuremahulisteks töödeks. Kummist libisemisvastane haardekoht hõlpsaks käsitsemiseks ja ühendamiseks.
Kõrgekvaliteetne messingist kraani ühendus 1" keerme ja kummist libisemisvastase hoidmiskohaga tagavad lihtsa kasutamise ja ühendamise. Uus valik kõrgekvaliteetseid messingist üleminekuid Kärcherilt poolprofessionaalseks kasutamiseks aedades ja kõikide survete juures. See kõrgekvaliteetne ja töökindel üleminek on äärmiselt vastupidav ning sobib suuremahulisemateks kastmistoiminguteks. Nutikas on kasta koos Kärcheriga.
Omadused ja tulu
Kõrgekvaliteetne kraani ühendus, messing
- Töökindlus ja vastupidavus
Mugav kummirõngas käepidemel
- Lihtne käsitseda ja parem kinnitus
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Keerme suurus
|G1
|Värvus
|Messing
|Kaal (kg)
|0,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|40 x 43 x 43
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Köögiaed
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed
- Aiatööriistad ja -tarvikud