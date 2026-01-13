Kõrgekvaliteetne messingist kraani ühendus 1" keerme ja kummist libisemisvastase hoidmiskohaga tagavad lihtsa kasutamise ja ühendamise. Uus valik kõrgekvaliteetseid messingist üleminekuid Kärcherilt poolprofessionaalseks kasutamiseks aedades ja kõikide survete juures. See kõrgekvaliteetne ja töökindel üleminek on äärmiselt vastupidav ning sobib suuremahulisemateks kastmistoiminguteks. Nutikas on kasta koos Kärcheriga.