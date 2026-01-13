Kraaniadapter keermeta kraanidele
Kraaniadapter sobib keermeta kraanidele, mille välisläbimõõt on vahemikus 15 kuni 20 mm. Ühildub kõigi kiirkinnitussüsteemidega.
Tugevat keermestamata kraaniadapterit kasutatakse liitmikega voolikute kinnitamiseks keermestamata kraanidele. Tänu üleminekumuhvile on välisläbimõõdud vahemikus 15 kuni 20 mm korralikult kaetud. Neid saab paigaldada ilma tööriistadeta, kinnitades lihtsalt tiibkruvi roostevabast terasest voolikuklambrile. Ühildub kõigi kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
Keermeta kraanidele
- Universaalseks kasutamiseks.
Reduktor
- Mugav ühendus kraanidega, mille välisläbimõõt on vahemikus 15 kuni 20 mm.
Roostevabast terasest tiibkruvi
- Lihtne paigaldada ilma tööriistadeta.
Kiirkinnitussüsteem
- Ühildub kõigi standardsete kiirkinnitussüsteemidega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Välisläbimõõt (mm)
|15 / 20
|Värvus
|Must
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|62 x 58 x 50
Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Aiatööriistad ja -tarvikud