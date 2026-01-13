Kraaniadapter keermeta kraanidele

Kraaniadapter sobib keermeta kraanidele, mille välisläbimõõt on vahemikus 15 kuni 20 mm. Ühildub kõigi kiirkinnitussüsteemidega.

Tugevat keermestamata kraaniadapterit kasutatakse liitmikega voolikute kinnitamiseks keermestamata kraanidele. Tänu üleminekumuhvile on välisläbimõõdud vahemikus 15 kuni 20 mm korralikult kaetud. Neid saab paigaldada ilma tööriistadeta, kinnitades lihtsalt tiibkruvi roostevabast terasest voolikuklambrile. Ühildub kõigi kiirkinnitussüsteemidega.

Omadused ja tulu
Keermeta kraanidele
  • Universaalseks kasutamiseks.
Reduktor
  • Mugav ühendus kraanidega, mille välisläbimõõt on vahemikus 15 kuni 20 mm.
Roostevabast terasest tiibkruvi
  • Lihtne paigaldada ilma tööriistadeta.
Kiirkinnitussüsteem
  • Ühildub kõigi standardsete kiirkinnitussüsteemidega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Välisläbimõõt (mm) 15 / 20
Värvus Must
Kaal, sh pakend (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 62 x 58 x 50

Nende toodete ühendamisel joogiveevõrku peate järgima standardi EN 1717 nõudeid. Vajadusel küsige oma sanitaarspetsialistilt.

Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Aiatööriistad ja -tarvikud