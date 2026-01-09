Usaldusväärsed kraani ühendused, voolikute üleminekud ja voolikud on tõhusa kastmissüsteemi aluseks. Kärcher pakub täielikku valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahti ühendamiseks ja parandamiseks vajaminevatest tarvikutest. Näiteks O-tihendite komplekt sisaldab kuute tihendusrõngast (neli 10,8 mm x 2,6 mm; üks 15,9 mm x 2,6 mm; üks 17,1 mm x 2,6 mm) ja ühte vihmutifiltrit. Tihendikomplekt sobib kolme tavapärase läbimõõduga aiavoolikute ja kaubanduses saadaolevate kiirkinnitussüsteemidega.