O-tihendi komplekt
Usaldusväärsed kraani ühendused, voolikute üleminekud ja voolikud on tõhusa kastmissüsteemi aluseks. Kärcher pakub täielikku valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahti ühendamiseks ja parandamiseks vajaminevatest tarvikutest. Näiteks O-tihendite komplekt sisaldab kuute tihendusrõngast (neli 10,8 mm x 2,6 mm; üks 15,9 mm x 2,6 mm; üks 17,1 mm x 2,6 mm) ja ühte vihmutifiltrit. Tihendikomplekt sobib kolme tavapärase läbimõõduga aiavoolikute ja kaubanduses saadaolevate kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
1 vihmutifilter
6 tihendit (4 × 10.8 × 2.6 mm, 1 × 15.9 × 2.6 mm, 1 × 17.1 × 2.6 mm)
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|17 x 17 x 3