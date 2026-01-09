Tihendikomplekt
Tihendikomplekt kolme tihendiga (2 keermele 3/4", 1 keermele 1"). Sisaldab eelfiltrit 3/4" keermega kraani ühendustele.
Usaldusväärsed kraani ühendused, voolikute üleminekud ja voolikud on tõhusa kastmissüsteemi aluseks. Kärcher pakub täielikku valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahti ühendamiseks ja parandamiseks vajaminevatest tarvikutest. Näiteks tihendikomplekt kolme tihendiga (2 tk keermele 3/4", 1 tk keermele 1"). Tihendikomplekt sisaldab ka eelfiltrit 3/4" keermega kraani ühendustele. Tihendikomplekt sobib kolme tavapärase läbimõõduga aiavoolikute ja kaubanduses saadaolevate kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
1 eelfilter G 3/4 kraani ühendustele
3 tihendit (2x G 3/4, 1x G 1)
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Keerme suurus
|G3/4 + G1
|Värvus
|Must
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|30 x 30 x 3