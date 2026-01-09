Usaldusväärsed kraani ühendused, voolikute üleminekud ja voolikud on tõhusa kastmissüsteemi aluseks. Kärcher pakub täielikku valikut kastmissüsteemide ühendamiseks, lahti ühendamiseks ja parandamiseks vajaminevatest tarvikutest. Näiteks tihendikomplekt kolme tihendiga (2 tk keermele 3/4", 1 tk keermele 1"). Tihendikomplekt sisaldab ka eelfiltrit 3/4" keermega kraani ühendustele. Tihendikomplekt sobib kolme tavapärase läbimõõduga aiavoolikute ja kaubanduses saadaolevate kiirkinnitussüsteemidega.